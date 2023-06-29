板橋36童未檢出毒物　吉的堡：盼商譽受損代價「讓教育回歸良善」

▲新北市板橋幼兒園餵藥案延燒全台，檢方今公布毛髮採檢結果 。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者楊惠琪／台北報導

延燒全台的新北市板橋區連鎖幼兒園餵藥疑雲，新北地檢署今（29日）公布36位學童的毛髮檢驗結果，均未檢出「巴比妥類藥物」、「苯二氮平類藥物」。吉的堡總公司在官網發布聲明，在承擔莫須有罪名後，只盼商譽受損的代價，是能讓教育回歸良善本質；並宣布將投入300萬元成立「安心專案基金」，用於相關公益活動。

吉的堡表示，雖事實逐步被還原、真相逐漸清朗，但為宣示我們對幼生健康安全的重視，在此宣布將投入300萬元成立「安心專案基金」，在律師與會計師見證下，交付公正第三方執行，用於事件支持及相關公益活動。

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吉的堡指出，有媒體陸續報導「事件是場烏龍」，對此，我們喜聞樂見，彷彿在黑暗隧道中，終於盼見出口的光明！總公司與品牌園校皆用心辦學，絕無外界質疑，所謂「總公司指示園所不法餵藥」、「系統性共同操作不法餵藥」等，對於惡意抹黑栽贓的特定人士，本公司將保留法律追訴權，於必要時，盼以司法方式恢復本公司名譽。

吉的堡說，在承擔莫須有的污蔑罪名後，事漸廓清之際，僅得到輕描淡寫用「烏龍」二字做為事件收尾，這背後承擔的卻是本公司以及許多幼教從業人員和老師的莫大傷害，撕裂了社會信任、造成社會對立，我們亦需要花更多的心力去挽回大眾與家長的心；只盼商譽受損的代價，是能讓教育回歸良善本質，也喚醒大眾對孩童日常用藥安全的省思和重視。

吉的堡表示，身為品牌總公司，一直最在意的是幼生的健康與安全，任何對幼生不利的事我們絕不允許；這段期間家長的各種擔憂，同樣也是我們的急切煎熬，對於大家的不安，我們感到抱歉！身為品牌商，對幼生、家長、老師及各園校都是責無旁貸。事件第一時間，園務組同仁就立即到園所了解狀況，且加盟園的回覆都是並無不法餵藥行為，而我們也配合新北市教育局進行幼生安置，將幼生及家長的權益放在首位。

吉的堡說，這段日子的靜默並非停下動作，而是全面檢視與檢討；在第三方護理師隨同下，公司園務組對全台吉的堡幼兒園進行健康安全訪視，要求各園所務必符合法令規章，更加強化各種對園校的監督控管，並於日前全數完成檢核；並啟動「吉的堡安心守護計畫」，包含了「健康安全環境巡查與管理機制」、「必要託藥之標準流程」以及「幼兒照護健康安全訓練及講座」等一系列守護幼生健康安全的計畫。