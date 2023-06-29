　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

板橋36童未檢出毒物　吉的堡：盼商譽受損代價「讓教育回歸良善」

▲▼ 新北市板橋某連鎖知名幼兒園餵藥事件持續延燒，檢方今二度發度搜索 。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲新北市板橋幼兒園餵藥案延燒全台，檢方今公布毛髮採檢結果 。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者楊惠琪／台北報導

延燒全台的新北市板橋區連鎖幼兒園餵藥疑雲，新北地檢署今（29日）公布36位學童的毛髮檢驗結果，均未檢出「巴比妥類藥物」、「苯二氮平類藥物」。吉的堡總公司在官網發布聲明，在承擔莫須有罪名後，只盼商譽受損的代價，是能讓教育回歸良善本質；並宣布將投入300萬元成立「安心專案基金」，用於相關公益活動。

吉的堡表示，雖事實逐步被還原、真相逐漸清朗，但為宣示我們對幼生健康安全的重視，在此宣布將投入300萬元成立「安心專案基金」，在律師與會計師見證下，交付公正第三方執行，用於事件支持及相關公益活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吉的堡指出，有媒體陸續報導「事件是場烏龍」，對此，我們喜聞樂見，彷彿在黑暗隧道中，終於盼見出口的光明！總公司與品牌園校皆用心辦學，絕無外界質疑，所謂「總公司指示園所不法餵藥」、「系統性共同操作不法餵藥」等，對於惡意抹黑栽贓的特定人士，本公司將保留法律追訴權，於必要時，盼以司法方式恢復本公司名譽。

吉的堡說，在承擔莫須有的污蔑罪名後，事漸廓清之際，僅得到輕描淡寫用「烏龍」二字做為事件收尾，這背後承擔的卻是本公司以及許多幼教從業人員和老師的莫大傷害，撕裂了社會信任、造成社會對立，我們亦需要花更多的心力去挽回大眾與家長的心；只盼商譽受損的代價，是能讓教育回歸良善本質，也喚醒大眾對孩童日常用藥安全的省思和重視。

吉的堡表示，身為品牌總公司，一直最在意的是幼生的健康與安全，任何對幼生不利的事我們絕不允許；這段期間家長的各種擔憂，同樣也是我們的急切煎熬，對於大家的不安，我們感到抱歉！身為品牌商，對幼生、家長、老師及各園校都是責無旁貸。事件第一時間，園務組同仁就立即到園所了解狀況，且加盟園的回覆都是並無不法餵藥行為，而我們也配合新北市教育局進行幼生安置，將幼生及家長的權益放在首位。

吉的堡說，這段日子的靜默並非停下動作，而是全面檢視與檢討；在第三方護理師隨同下，公司園務組對全台吉的堡幼兒園進行健康安全訪視，要求各園所務必符合法令規章，更加強化各種對園校的監督控管，並於日前全數完成檢核；並啟動「吉的堡安心守護計畫」，包含了「健康安全環境巡查與管理機制」、「必要託藥之標準流程」以及「幼兒照護健康安全訓練及講座」等一系列守護幼生健康安全的計畫。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
遭影射約砲劈腿　吳慷仁深夜發聲
8圖揭NONO色狼相簿！　「新一代女戰神」事蹟超狂
「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊4個不怕：接住妳們
統一獅上半季封王！超商咖啡「買1送1」爽喝　只有4天
獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚
Makiyo突接到范瑋琪電話！　改口「陳建州不喝酒」真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

裝潢業者遇奧客喊告！她卻跳針喊「肉肉」成迷因　專業網友翻譯了

8／1起禁止提供PLA免洗餐具　3大超商、4量販百貨回應

百貨賣「家庭號」漢堡軟糖！8克→88克摧毀童年　網笑：下巴會脫臼

「芭蕾老師」暗黑AV身分被挖出！　被迫請辭…認了上課氣氛很怪

交通新制上路了　民眾擴增「13項違規檢舉」罰單繳多少一次看

網美爆「YT團體團長」偷拍私密片　在天母工作室放給團員看

8圖揭NONO色狼相簿！「新一代女戰神」事蹟超狂　舌戰群猴嘴爆8+9

「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊出4個不怕：接住妳們

快訊／宜蘭外海22:40發生規模4.9地震　最大震度1級

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線的移動速度很快

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

李多慧貼心彎腰幫趕蟑螂！ 落地亂竄...和隊友嚇壞奔逃

Ella自爆曾遭侵犯「他手伸進內褲」　「哭著爬出來」..3姊妹都遇害

「W姓大咖男演員」遭匿名指控劈腿！　特徵曝光「有演員女友+演過檢察官」

陳零九「借卸妝油」：都跟小賴借XD　互動女生「妳情我願」不怕MeToo

李伊妍痛哭控廖峻「逼用嘴服務」　被帶到小房間：一輩子的陰影！

裝潢業者遇奧客喊告！她卻跳針喊「肉肉」成迷因　專業網友翻譯了

8／1起禁止提供PLA免洗餐具　3大超商、4量販百貨回應

百貨賣「家庭號」漢堡軟糖！8克→88克摧毀童年　網笑：下巴會脫臼

「芭蕾老師」暗黑AV身分被挖出！　被迫請辭…認了上課氣氛很怪

交通新制上路了　民眾擴增「13項違規檢舉」罰單繳多少一次看

網美爆「YT團體團長」偷拍私密片　在天母工作室放給團員看

8圖揭NONO色狼相簿！「新一代女戰神」事蹟超狂　舌戰群猴嘴爆8+9

「不讓大牙一個人」郭源元遭范范反擊　律師喊出4個不怕：接住妳們

快訊／宜蘭外海22:40發生規模4.9地震　最大震度1級

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線的移動速度很快

南投平林國小團隊獲索尼創意科學大賞季軍　暑假於北高兩地展出

航班延誤18小時「剩他在等」爽享1人包機　機組服務比頭等艙還尊榮

裝潢業者遇奧客喊告！她卻跳針喊「肉肉」成迷因　專業網友翻譯了

吳子嘉出招修理陳建州「寫信給國台辦」：停掉他在中國所有代言

張震獲邀成為「奧斯卡新會員」親回應！　關繼威、古天樂也入選

8／1起禁止提供PLA免洗餐具　3大超商、4量販百貨回應

爆吳子嘉開直播找自己人抖內　名嘴逆轉勝「免賠20萬」理由出爐

人夫稱與小三到摩鐵「上廁所」　法官一句靈魂反問秒殺

華碩發表新旗艦機Zenfone 10　5大特點一次看

WHO旗下機構認證「阿斯巴甜」可能致癌　零卡可樂、冰淇淋都有添加

李多慧貼心彎腰幫趕蟑螂！ 落地亂竄...和隊友嚇壞奔逃

生活熱門新聞

她爆「YT團體團長」偷拍私密片：放給團員看

買1送12！全聯鮮奶「超浮誇贈品」讓網暴動了

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

連闖紅燈也要讓！「斑馬線不讓行人」最高罰6000

「9位黑澀會美眉」回應一次看！

5星座男「爛草莓性格」超玻璃心

黑澀會美眉誰最頂？網友點名「她」：現在還超正

她替NONO受害者發聲　曾罵89被封女戰神

黑人告大牙求償1000萬！金主出現了「費用哥來出」

一家把持管委會自肥8年　社區基金變小金庫

郭源元遭反擊　律師喊4個不怕：接住妳們

范建夫妻比鬼可怕！她轟：別用聖經為自己背書

范范懷孕反擊「黑人全程陪伴」！點名2人住樓下

交通新制　民眾增13項檢舉一次看

更多熱門

相關新聞

2幼兒園均未驗出藥物　吉的堡：盼以司法恢復名譽

2幼兒園均未驗出藥物　吉的堡：盼以司法恢復名譽

針對幼兒園餵藥案，新北地檢署29日下午3時公布檢驗結果指出， 36名幼童毛髮均未檢出「巴比妥類藥物」、「苯二氮平類藥物」，而汐止案經士林地檢署偵辦，確認未檢出Benzodiazepine（苯二氮平類）、及Barbiturate（巴比妥）成分，全案昨(28日)簽結。對此，吉的堡發聲明指出，感謝所有調查辦案人員的辛勞，未來我們面對幼童衛生與安全更會戰戰兢兢，盼能重新取得家長與大眾的信任，另外對於惡意抹黑栽贓之特定人士，本公司將保留法律追訴權，於必要時，盼以司法方式恢復本公司名譽。

板橋私幼36童未檢出巴比妥　新北教育局：真相大白讓社會安心

板橋私幼36童未檢出巴比妥　新北教育局：真相大白讓社會安心

板橋學童均未檢出！採集毛髮長度可回溯「3-6個月用藥」

板橋學童均未檢出！採集毛髮長度可回溯「3-6個月用藥」

即／板橋幼兒園餵藥案！　「36學童檢驗結果」出爐

即／板橋幼兒園餵藥案！　「36學童檢驗結果」出爐

快訊／新北檢下午3點公布板橋36學童「檢驗結果」

快訊／新北檢下午3點公布板橋36學童「檢驗結果」

關鍵字：

餵藥吉的堡新北市教育局

讀者迴響

熱門新聞

快訊／吳慷仁深夜反擊！駁爆料：真的是睜眼說瞎話

廖峻兒子「對MeToo真正受害者抱歉」：發展非我們樂見

范瑋琪「懷孕只出5次門」打臉了！IG滿滿證據被挖

獨／NONO事件後首現身！　朱海君唱情歌轉身拭淚

她爆「YT團體團長」偷拍私密片：放給團員看

買1送12！全聯鮮奶「超浮誇贈品」讓網暴動了

她腿「絞入機場電動走道」擠出血肉！現場緊急截肢

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

《如懿傳》女星也加入Metoo「遭到1次猥褻」

連闖紅燈也要讓！「斑馬線不讓行人」最高罰6000

「9位黑澀會美眉」回應一次看！

NONO最新犯行曝光！

Makiyo幫護航黑人　按讚留言「被強迫就眨眼睛」

黑人回應性騷「8hrs驚天改口」！網揪出1異常舉動

30萬抖音正妹私密片遭外流！本人認了報警

更多

最夯影音

更多
昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞

昔控黑人亂親 Makiyo要他出來面對｜20230629 ET午間新聞
NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

金泰梨一秒切換正邪演技超嚇人　遭惡鬼附身她不信：人才可怕

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

食品加工廠男員工掉進味噌槽　63歲姐急報案！送醫搶救不治

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面