撐不住！新北營養午餐60校喊漲　部分凍漲學校取消副餐

▲物價飆漲，112學年度新北市學校營養午餐有60所學校調漲，平均每餐調漲5元。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊惠琪／台北報導

物價飆漲，學校營養午餐也喊漲！據新北市教育局統計，112學年度預計調漲營養午餐費用的學校約有60所學校，調漲學校約占2成，平均每餐調漲5元，調漲後價格每餐約50元至55元，漲幅約10%。部分凍漲學校則傳出取消或減少水果、豆漿等副餐因應。

新北市教育局表示，此波主要調漲原因是物價、人力成本增加，以及家長希望提高營養午餐品質等因素。學校只要在校內午餐供應委員會討論決議後，有8成以上家長同意，通報教育局核定即可調整餐價。

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新北市餐盒公會理事長魏聖哲說，新北營養午餐每餐平均50元，這次調漲校數已是近年來最高的一次，因為新北教育局對調漲門檻設的太高，必須要達8成家長同意才可以，導致很多學校想漲也無法漲價，業者只能調整規格供餐，像是把水果、豆漿、牛奶等副餐取消或減少次數。

新北教育局表示，為提升學生營養午餐品質，每年投入在國產可溯源食材、安心蔬菜計畫，以及補助弱勢學生餐費補助已達11.5億元，一般學校每人每餐食材費用可提升15元，如每餐收費52元，可吃到價值67元午餐，另偏鄉學校每人每餐更可提升19元，可吃到價值71元午餐。

新北教育局指出，新北弱勢學生午餐費全額補助，不受午餐調價影響，補助對象除國中小學生外，亦擴及高中職學生，112年編列共約3億1200萬元，另幸福晨飽早餐補助計畫投入1億8800萬元，合計5億元。