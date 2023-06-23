龍潭陂塘龍舟賽睽違3年登場　張善政、侯友宜為選手加油

▲桃園市長張善政今天出席「2023龍潭歸鄉文化節-龍潭陂塘龍舟賽」開幕典禮，為參賽選手加油打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（23）日上午出席「2023龍潭歸鄉文化節-龍潭陂塘龍舟賽系列活動」開幕式時表示，龍潭大池陂塘龍舟賽歷史悠久已逾百年，是全台最受矚目龍舟賽之一，過去三年因疫情停辦，今年恢復舉辦，今明兩天歡迎大家來龍潭賞龍舟、看表演、享受美食，體驗濃厚的端午氣氛與客家風情；新北市長侯友宜也盛讚這項龍舟系列活動精彩豐富，很開心看到桃園市政府、市議會都組隊參與，共同為延續客家傳統文化盡心盡力。

張善政指出，這項龍潭歸鄉文化節系列活動精彩豐富，除有全台唯一陂塘龍舟賽事外，還有水上高樁獅爭霸賽、花火之夜、Hakka粽夏音樂饗宴、仲夏市集、客庄巡禮、端午節體驗式DIY活動、SUP立槳、龍舟百年風華展等多項活動；此外，今年龍舟競賽共有112隊報名參賽，其中包括桃園市府與市議會都組隊參與，總獎金加碼提高至183萬元則為歷屆最高，勉勵所有參賽隊伍將蓄積3年能量都爆發出來，再創佳績。

▲新北市長侯友宜今天出席「2023龍潭歸鄉文化節-龍潭陂塘龍舟賽」開幕典禮，為參賽選手加油。（圖／記者沈繼昌翻攝）

新北市長侯友宜也到場為選手加油打氣，侯友宜說，龍潭陂塘龍舟賽具有百年歷史傳統，不僅是桃園重要端午節活動，更是全國知名龍舟競賽，競爭非常激烈，划龍舟除了是傳統習俗，也考驗選手耐力、毅力與堅持力，龍潭大池陂塘龍舟賽採用跪姿，與其他龍舟賽划法都不盡相同，需要更強體力與耐力，今天很開心看到桃園市政府及市議會都組隊參加，為延續傳統文化盡心盡力。

▲「2023龍潭歸鄉文化節-龍潭陂塘龍舟賽」開幕第一天，龍舟選手在場上奮力衝刺。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭區長黃世琪說，「歸鄉文化節」顧名思義，希望在龍潭居住、旅遊或服役過民眾，都能以回娘家心情來參與這場年度盛事，歡迎來自各縣市朋友們共同蒞臨龍潭親身體驗獨特迷人客庄魅力。相關「2023龍潭歸鄉文化節-龍潭陂塘龍舟賽系列活動」資訊，可至官網（https://reurl.cc/XEGW47）查詢。