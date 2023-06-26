無懼MeToo風暴！議員爆桃市府官員性騷3女助理　KTV強抱+十指緊扣

▲桃園市議員許家睿。（圖／翻攝許家睿臉書）

記者楊熾興、莊智勝／桃園報導

MeToo事件燒不完！桃園市議員許家睿今(26日)在臉書PO文為辦公室女助理發聲，控訴短短2個月內，就接連發生4起被性騷擾案件，有3名女助理受害，對方皆為工作往來的桃園市府公職人員，其中有2次是同一人所為。許家睿得知後感到訝異、憤怒，決定挺身而出揭露性騷醜態，「這一次我會跟你們一起勇敢，我們不要就這麼算了！」對此，桃園市府稍早也回應，已將涉案人員暫停職務、調離現職靜候調查。

許家睿表示，在政治圈全面檢討性平問題的當下，然有人仗勢著自己資深，就肆無忌憚欺負、騷擾新科議員辦公室的年輕助理，這是明顯的職場權勢不對等，「我自己也當過助理，我很清楚助理夾在民眾與龐大官僚機器之間的處境，有時候縱使充滿無力感，也要用盡全力替民眾爭取服務的機會，或許就是因為這樣的權力不對等關係，才讓這些資深官員養成職場性騷擾女性助理的習慣。」

許家睿在徵得受害女助理同意後，決定揭露性騷案，其中一案是營建工程導致路面泥濘的選服案件，女助理比主管此案的環保局人員先一步到了現場，由於被工程車污泥飛濺到衣物，市府的資深男性公務員、環保局程姓股長竟藉機言語性騷擾，對女助理說「真的喔，那你來我家換衣服洗，啊要在我面前換哦。」

而另外2位受害的女助理，則是昨(25日)晚餐後到KTV集合地點，因2人較晚到，一名夏姓顧問就要求「遲到要抱一下」，女助理B有稍微閃躲，但仍遭夏顧問抱了下去，而女助理C為了避免尷尬，有讓夏顧問抱了一下；事後夏顧問食髓知味，不時與2女十指緊扣，還找C女去跳舞，並趁機摟抱，過程中C女想反抗，但整個人卻被按住無法動彈，最後還是消防局李股長經過，替C女解圍。

許家睿痛批，「是什麼樣的情境一個中年的男性主管級公職人員，可以強迫年輕女性助理與他十指緊扣，並且按著、抱著對方，施加在受害者身上的力道，甚至得要旁人協助支開才能脫身？我的助理事後告訴我，本來不想赴這個約，但擔心日後影響公務往來才勉強赴約，這又是另外一種權勢不對等。」

許家睿指出，這些案例已經造成女助理身心不適，「環保局程股長更是累犯，在我的助理當中就有兩位女性助理向我反映遭到他的不當言語或肢體動作的騷擾。『逐桌敬酒時原站在本人右手邊，欲移動到左手邊時，手卻借勢撫摸本人肩膀及背部』這是同一位程姓股長的不當肢體動作！」

目前許家睿已經協助3位受害助理完成通報程序，並向桃園市長張善政喊話，要求妥善處理，並全面針對個案與整體市府公務體系的性平、性騷防制機制進行檢討，「我可以體會我的女性同仁的處境，我也同樣了解一個剛剛踏入政治圈，懷抱著熱情的年輕助理，面對這個職場的陰暗面，會產生多少自我懷疑。這一次我會跟你們一起勇敢，請不要讓服務民眾的熱情被無端的騷擾熄滅，也謝謝你們給我的信任。這一次我們不要就這麼算了！」

對此，桃園市府新聞處長羅楚東表示，市府接獲申訴後即啟動性平調查機制，目前已暫停夏姓顧問職務，要求其配合調查；環保局程姓同仁部分，也由環保局成立調查委員會，並將該同仁調離現職，靜候調查。