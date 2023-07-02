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初選撕裂難平？造勢不見王世堅　何志偉：唯一工作是顧好賴清德

▲▼民進黨立委何志偉受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨立委何志偉受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

初選失利的民進黨立委何志偉籌組新動力信賴台灣後援會，2日在捷運中山站附近舉辦成立大會，卻未見將代表民進黨參選台北市第二選區（士林、大同）的市議員王世堅身影。媒體高度關注，何登台致詞時是否會喊王世堅凍蒜、是否有邀請王與會？何語帶保留僅說，地方上溫暖的朋友都會來，今天的主題是信賴台灣，唯一的工作是力挺賴清德。

新動力信賴台灣後援會今天上午在大同區建成公園舉行成立大會，何志偉會前接受媒體聯訪時，媒體頻頻追問是否有邀請獲得提名的王世堅與會？何說，地方上溫暖的朋友都會來，宣傳車也都在地方跑，活動是自由開放，大家都歡迎，今天的主題是團結的台灣、團結信賴，信賴台灣不只是對國內喊，也是讓國際社會相信、珍惜台灣的民主，所以今天的主軸全力力挺賴清德。

媒體追問，是否將在台上喊王世堅凍蒜？何志偉說，今天全部的主軸就是信賴台灣，支持賴清德，全國所有後援會成立，唯一的主軸就是賴清德，主軸就是賴清德，「我們的宣傳車路邊都在跑，里長全部都會到齊，是開放、希望所有支持賴清德的力量集結起來，大家加油」；媒體又問，怎麼看王世堅今天缺席？何續指，「我唯一的工作就是把賴清德顧好」。

至於今年4月民進黨立委何志偉因初選紛爭，前往士林地檢署對王世堅、英系立委莊瑞雄提起刑事加重誹謗罪告訴，媒體關注何志偉是否有撤告的可能？何並未正面回答，僅說「今天都是賴清德」。

媒體又問，何志偉初選至今，是否有跟王世堅聯絡？何說，「我還是勤跑勤走，地方給我的溫暖，我自己都覺得很感謝，現在唯一的重點就是全力輔選賴清德」。

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