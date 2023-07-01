侯友宜民調沒起色逼近「防磚」下限　藍小雞坦言：變林耕仁機會大

▲國民黨總統參選人侯友宜。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

美麗島電子報昨（30日）公布總統大選民調，民進黨總統參選人賴清德35.9％居冠、民眾黨總統參選人柯文哲28.6％、國民黨總統參選人侯友宜17.1％居末。國民黨新北市議員葉元之30日在節目《新聞面對面》中坦言，三腳督有兩種格局，一種是北市勝選的蔣萬安、一種是新竹市墊底的林耕仁，萬一侯友宜民調再無起色，變成林耕仁的機會比較大。

對於最新民調，葉元之坦言，看了之後蠻憂心的，民調曲線可以發現，侯友宜跟賴清德、柯文哲差距越來越大，到底這次總統選戰的三腳督格局，是台北市勝選的蔣萬安還是新竹市墊底的林耕仁？

葉元之指出，蔣萬安在北市選戰中從未在第三名、民調更沒有一直往下，反倒是林耕仁有這樣的傾向。萬一侯友宜民調沒有拉上來，變成林耕仁的機會比較大。

對於選戰局勢，葉元之表示，現在民進黨戰略有改，之前都在罵侯友宜、比較少討論柯文哲，但從上個禮拜開始打柯，包含服貿議題等等，但看網路上的反應，柯文哲粉絲不僅無感，反而更凝聚。

葉元之直言，對討厭民進黨的國民黨支持者來說，綠的罵柯、柯就是自己人，這樣打下去，柯文哲就會像高虹安一樣把國民黨支持者吸過去，因為很討厭賴清德、雖然未必喜歡柯文哲，但為了拉下賴清德策略投票。

不過葉元之還是認為，覺得侯友宜會贏，因為金小刀出鞘了，看民調K線圖會覺得完蛋了、要無量下跌，要給大家市場信心要大破大立，金溥聰進駐後整個團隊都不一樣了，部分成員馬上被手術刀切掉，至少意見成功統合，早就該做了。議題回應速度也越來越快，只要有信心，侯友宜民調會快速回來了、柯文哲就會下降。