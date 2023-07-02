南投縣議員暑假首日辦「海盜趴」水上活動　300學童槍戰樂開懷

▲南投縣議員簡千翔和朝日長照機構於暑假首日舉辦「瘋狂海盜趴」水上活動，與300多名幼童同樂。（圖／簡千翔服務團隊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

暑假今天起跑，南投縣議員簡千翔和朝日長照機構舉辦「瘋狂海盜趴」水上活動，邀請300多名幼童換上泳裝、爬上氣墊城堡和滑水道，在艷陽下一起衝浪、享受親子水槍大戰，以瘋狂的「濕背秀」開啟今年的歡樂暑假。

本次活動於中興新村愛心幼兒園舉辦，不少學童上午9點不到就身著泳裝，在門口排隊等候進場；工作人員躲在鐘塔扮成「大魔頭」，並倒數計時「10、9、8、7....發射」，隨著10點的鐘聲響起，就開始以水槍攻擊幼童，現場的小朋友也組成特攻隊，從不同角度仰攻反擊；現場水花四射、到處是笑聲和尖叫聲，也有人爬到氣墊城堡的最高點，居高臨下投擲水球「偷襲」。

氣墊城堡的滑水道也深受學童們喜愛，陸續爬上高處再暢快地滑進水池裡、清涼的水花四濺，現場也有大小泳池，讓孩童靜靜地在池中玩耍；在旁的大人也沒閒著，孩子們朝自己選定的目標射水槍時，老師也會回潑一桶冷水，主辦單位還出動胖卡提供蛋糕、湯包和冰淇淋，只要幼童玩累了，工作人員就遞上大毛巾，帶他們吃點心休息。

簡千翔說，暑假的同義辭就是「戲水」，為了辦理這場海盜趴，工作人員事前即備妥大批水槍，並試驗氣墊和泳池充氣，並一起集氣祈求好天氣，果然天公作美，讓大家可以盡情地戲水。