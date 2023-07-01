今天「鬼月」正式開始！一族群大崩潰：比農曆7月恐怖

▲家中小鬼放暑假了！許多家長開玩笑崩潰直呼，這比農曆7月還恐怖！（圖／記者湯興漢攝）

記者邱晟軒／綜合報導



今（7月1日）是國中小師生，迎來解封後第一個暑假！暑假的第一天，就有網友崩潰直呼「鬼門今天打開，鬼月開始且還閏月！家中的小鬼想到就怕」；許多家長也紛紛附和嘆，「國曆7月比農曆7月更恐怖！」

自今天開始，高中以下各級學校進入了暑假。昨天放學後，學生們都帶著輕鬆愉快心情迎接放假，因此昨天晚上就有網友開玩笑直言，「鬼月從昨天下午4點就提早到了！而且還會持續兩個月！」，也有網友秒認同回應，「是啊！鬼月開始了，還是閏月呢！」、「學校的鬼門關關上了，家裡的鬼門打開了！」、「家裡已經開始戒嚴了！」

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▲示意圖，非當事人。（圖／記者湯興漢攝）

臉書公開社團「草屯人」的管理員「周姐」也發文提醒家長們暑假期間應注意事項，她表示，開鬼門的第一天會感到害怕和無助，第二天會感到恐慌和憤怒，第三天則會變得害怕和抓狂，所以父母們要穩住自己，和孩子一起度過這個時期！

「周姐」進一步提醒，家長們需要留意孩子上網和打工安全，尤其是暑假在家上網時間大增，一定要教孩子使用網路的安全守則，更要留意其網路交友狀況，避免受網友影響，做出網路霸凌、性騷擾的行徑。