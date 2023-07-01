通勤月票上路！首日全台逾10萬人次使用　下半年再推第二波

▲通勤月票啟用首日。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

北中南3大生活圈通勤月票今（7月1日）啟用，18萬人搶先申請，根據統計，截至今天下午3點，已有9.75萬人次使用月票搭乘3大生活圈台鐵、捷運，全天推估全台將有超過10多萬通勤月票搭乘人次。

行政院通勤月票在今(1)日正式上線實施，交通部表示，截至今日下午3時，台鐵使用月票搭乘人次約1.1萬人次，各大捷運系統使用月票搭乘人次包含台北捷運約7萬人次，桃園捷運約4,500人次，高雄捷運約1.2萬人次。公路總局亦派員至捷運、輕軌、公路客運、市區公車、渡輪等運具勘查，總計勘查56個場站、車站及50條路線，驗票機及專用通道均順利運作。

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票卡及月票方案販售情況，根據統計，截至6月30日止，TPASS行政院通勤月票票卡已售出約10萬張，包含基北北桃生活圈74,917張、中彰投苗生活圈16,912張、南高屏生活圈8,282張，也有18萬人次加值設定通勤月票方案，包含基北北桃生活圈71,551人次、中彰投苗生活圈約18,221人次、南高屏生活圈90,203人次。

交通部另指出，由於目前仍有許多原雙北1280定期票未退票，預期在上路首周將會出現另一波購買月票高峰，也呼籲通勤族預先設定票卡，以減少通勤尖峰時段加值的排隊等待時間。

▲通勤月票啟用首日，交通部長王國材前往高雄視察。（圖／交通部）

交通部長王國材表示，TPASS除了是通勤月票外，也是觀光月票，平常可以通勤，假日可以觀光，呼籲民眾可以踴躍加值；另外除了通勤月票補助外，交通部也將透過公路公共運輸計畫、前瞻計畫等相關計畫，加速補助電動公車、協助捷運路網建設，以更完善南部公共運輸路網。

交通部表示，未來下半年交通部還會協助其他縣市政府規劃推出城際或都市內通勤月票方案，並適時舉辦行銷宣導活動，擴大政策推動嘉惠更多通勤民眾。