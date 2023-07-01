通勤月票啟用首日！跑錯台鐵閘門誤闖多　交長：加強專人引導

▲通勤月票啟用首日，交通部長王國材今前往高雄視察。（圖／交通部）

記者李姿慧／台北報導

北中南3大生活圈通勤月票今（7月1日）啟用，18萬人搶先申請，截至下午5時已超過1.4萬人次使用月票搭乘台鐵，由於搭台鐵僅能走專用通道，首日不少民眾跑錯閘門被擋，也有民眾跨越生活圈搭乘遭全額扣款，交通部長王國材表示，確實有些民眾誤闖走錯閘門，但現場都有專人引導排除。

TPASS行政院通勤月票今上線啓用首日，根據台鐵統計，截至下午5時，已有1萬4262人使用通勤月票乘車，首日也傳出不少民眾跑錯閘門過不去，台鐵人員緊急引導到專用通道，也有民眾跨越生活圈搭乘遭全額扣款。

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台鐵則表示，今天首日通勤月票專用通道進出站設備運作正常，旅客輸運情形良好。

▲▼通勤月票啟用首日。（圖／記者李姿慧攝）

交通部長王國材今也前往高雄視察，王國材表示，他上午8點從台北南下到高雄，首日情況大致還好，有些民眾誤闖，台鐵現場同仁都有指引，的確一開始旅客還不習慣，因為搭台鐵有專門通道，這幾天台鐵包括宣傳和現場人員會繼續加強引導工作，台鐵已經做過幾次壓力測試，現場馬上處理應該沒甚麼問題。

王國材指出，今天全國有18萬人加值通勤月票方案，其中基北北桃部分，雙北1280月票原來有20萬到30萬用戶也會慢慢轉過來1200月票，北中南申請設定月票也很多，TPASS除了是通勤月票外也是觀光月票，平常可以通勤，假日可以觀光，請民眾踴躍加值。