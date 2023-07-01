社福卡今起可搭台鐵了！首波10縣市先實施　搭乘懶人包一次看

▲社福卡搭乘台鐵懶人包（圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

不少縣市提供敬老卡、社福卡點數讓長者搭乘公車、捷運，今天(7月1日)起也可搭乘台鐵了，第一階段北中南三大生活圈有10縣市先上路，乘車點數依各縣市規定，超出部分由電子錢包扣款，可搭台鐵區間(快)車、莒光號、PP自強號等3車種，但EMU3000型新自強號、普悠瑪號、太魯閣號等5款列車禁搭。

台鐵今天起開辦三大生活圈內發行之敬老、愛心卡使用點數搭乘列車，第一階段啟用縣市包括台北市、新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、嘉義縣、嘉義市及屏東縣等10個縣市可使用。

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台鐵局表示，民眾乘車區間只要在該縣市轄區內起站或迄站均可適用，另南投縣不限境內使用；每次乘車點數使用上限依各縣市政府規定，超出部分由電子錢包餘額扣款。持用社福卡旅客，需經由各車站設置之「地方社福卡」專用通道驗票機刷卡進、出站，旅客如未走專用通道，驗票閘門會警示驗票失敗阻擋，不會扣款。

▲社福卡搭乘台鐵懶人包，各縣市扣點方案出爐。（圖／台鐵）

社福卡其他使用方式比照電子票證乘車營運規定，台鐵局表示，社福卡可搭乘區間(快)車、莒光號、PP推拉式自強號，惟觀光列車、團體列車、太魯閣列車、普悠瑪列車、3000型自強號及其他台鐵指定列車(具專屬性及不發售無座票之列車)不可搭乘。

另新竹縣、新竹市、高雄市、花蓮縣、台東縣等5縣市將列為第二波開放範圍，預計10月開放社福卡搭乘台鐵。