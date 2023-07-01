這組發票號碼太狂！她喊「比中獎還幸運」　萬人朝聖：這什麼認證

▲這張發票的號碼是「87879487」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

記者曾筠淇／綜合報導

單數月25日是發票開獎的日期，很多人都相當期待自己能成為中獎的幸運兒，不過，平常時間也會特別留意發票上的號碼嗎？近日就有網友拿到「這張發票」後，直呼碰上這組號碼比「中獎」還要幸運！而貼文曝光後，吸引萬人按讚朝聖，引發討論。

女網友在臉書社團「爆廢公社二館」上發文表示，「我覺得這發票號碼在羞辱我！」從圖片可見，她拿到的發票號碼為「87879487」，諧音就是「白痴白痴就是白痴」。

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原PO看到這些號碼組合在一起後，除了拍照留念，也不禁直呼，「拿到這號碼比中獎還幸運！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「噗！我看到這號碼突然笑了」、「還有一位87878787」、「笑死，發票很懂你」、「如果這真的中頭獎的話」、「意思就是北七北七就是北七」、「坐等中頭獎」、「這什麼87認證」、「太洗腦的數字，開頭獎的話，大家都知道是你了」。

也有網友表示，「這一定要留起來當紀念」、「非常幸運」、「沒中也要留著」、「很有紀念價值的發票」、「要拿到這張的機率，還要排隊等」。原PO手上這張是5、6月的發票，7月25日就能對獎了。