2023彰化GO購起跑！7至9月到彰化消費　可抽現金100萬元

▲▼「2023彰化GO購」記者會。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

刺激經濟、帶動消費、振興產業，彰化縣長王惠美今(21)日邀請彰化子弟藝人浩子回鄉，共同召開記者會，邀請國人到彰化消費參加「2023彰化GO購」，只要到彰化消費滿200元，就可參加抽獎，活動自7月1日起持續到9月底，消費月月抽，現金好禮大放送，最大獎頭獎100萬元，還有總價值超過2,000萬元現金獎等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王惠美指出，這次獎項非常豐富，除有價值超過2千萬元現金獎外，另觀光旅遊業也熱情參與，包括員林紅樓商旅等10家旅館住宿券、田尾、鹿港、二林、秀水小旅行、鹿港小吃宴、台版兼六園「成美文化園」、大小朋友最愛的「百果山探索樂園」，以及時下最夯的港澳、土耳其遊程及名勝世界郵輪香港行程等觀光旅遊獎，總共超過200家業者祭出85折到95折不等的優惠，優惠折扣到年底。

民眾只要憑7月至9月在彰化縣業者發票或收據，消費滿200元以上，到活動網站登錄，就有機會抽中頭獎100萬元現金，另外更有總價值超過2,000萬元以上現金獎、觀光旅遊獎與加碼雲端發票獎，總獎項超過1萬4千個；另外在「特定消費店家」消費，又能再多一個抽獎序號，歡迎全國民眾來彰化消費。

「2023彰化GO購」活動，祭出「特定消費店家折扣」、「觀光工廠嘉年華」、「彰化金好禮甄選與宣傳」、「旅行社引客」、「彰化一甲子老店甄選與行銷活動」與「商圈行銷活動」等系列促銷活動，另外，只要買公益團體商品，除了愛心消費還可以參加抽獎，歡迎民眾捐款做公益。

經濟暨綠能發展處強調，為鼓勵大家註冊會員時綁定手機條碼索取雲端發票，再加碼抽「雲端發票獎」，本次活動發票/收據可登錄至10月10日止，只限1次、消費時間為7月1日-9月30日止，請搜尋「2023彰化GO購」活動網站查詢。

▲▼「2023彰化GO購」記者會。