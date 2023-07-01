不能把經濟鎖在中國　賴清德：誰提服貿「我們就不要支持他」

▲屏東「信賴台灣後援會」成立大會。（圖／賴清德競辦提供）



記者陳家祥／台北報導

民進黨總統參選人黨主席賴清德1日上午出席「屏東信賴台灣後援會成立大會」，致詞時歷數政績，強調民進黨執政不是只有國防外交，包括農民、勞工、長照、育兒、教育等政策，只要人民有需要，政府就來照顧幫忙。而對於近日民眾黨總統參選人柯文哲「重啟服貿」的說法，賴清德強調，台灣經濟這條路線要繼續走向國際，不能走回頭路把經濟產業鎖在中國，所以這時候提出服貿是錯誤的，「誰提服貿我們就不要支持他。」

屏東信賴台灣後援會今日上午盛大成立，現場超過3000人擠爆會場，立法委員鍾佳濱、伍麗華、莊瑞雄，立委參選人許展維，和屏東縣長周春米、前縣長潘孟安，前縣長曹啟鴻以及屏東縣黨部羅平道主委與地方黨公職共同到場展現屏東團結氣勢。

賴清德步入會場時，支持者高呼「2024、團結一致」、「Team Taiwan、挺台灣」，場面熱烈。賴清德致詞前，先為屏東縣信賴之友會總會長周春米縣長授旗，接著逐一為各後援會長授證及合影，活動全場支持者熱情高喊「屏東挺ㄌㄨㄚˋ、台灣一定贏」。

提到行政院日前通過的《拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案》，賴清德表示，國立大學和私立大學差距補助，國家利用教育培育人才，人才若是好，國家自然好。個人利用教育提高自己的知識和能力來改變生活，個人生活若是好，社會自然就好。所以政府有責任，來幫忙民眾負擔教育成本，政府也應該盡量做到公平，讓人可以負擔比較少。

「自己領過助學貸款，所以做院長時特別幫忙助學貸款的孩子。」賴清德強調，在行政院任內將利息降低，也將還款時間延長至8年，薪水要4萬以上，「不要讓出社會的年輕人要馬上面臨學貸的負擔」。

賴清德甚至認為，這樣還做不夠，他指出，讀國立大學學費62000元，私立的一年大概11萬，國立大學和私立大學的差距5萬多，政府至少要補助50％，2萬5000元以上才能拉近差距，而這個補助政策，總統蔡英文和行政院長陳建仁都很支持，才有辦法在行政院會通過。

接著賴清德也細數，蔡英文總統帶領執政團隊所推動的政策。提到農保，賴清德說，對農民用制度保障權益，農保過去要有土地才能有保險，現在只要是農民，就可以加入農民保險。過去參加農保沒有職業災害補助，現在已經有了。

賴清德說，第一次政黨輪替時，就讓勞工有退休金，第二次政黨輪替後，用制度保障農民的權益。不論是中央還是縣府，對農民都很關心很照顧，要買器械有補助，農民的小孩要讀書也有補助，這是現在政府對農民所做的工作。

而勞工方面，賴清德指出4項政策，第一提高薪水，連續7次調漲基本薪資，基本工資已經到2萬6400；而每小時最低工資，本來是120元，現在已經提升到176元，增加差不多31%左右，所以政府對勞工的照顧是增加薪水。

第二是幫忙減少負擔，自己擔任行政院長期間推動新法，家庭總收入43萬以下的家庭不用繳稅，降低勞工朋友的負擔。第三是增加福利，過去生小孩留職停薪沒有薪水，現在蔡英文總統提高到8成薪。最後是增加就業機會，勞動部提出投資青年專案，補貼小孩打工時建教合作。現在台灣20到29歲，失業率已經降到8.3%，而中國現在是20.4％，代表我們的努力是有看到成績。勞工最在意的是勞保基金的問題，過去馬英九從來不對這個基金有補助，蔡總統任內，前前後後對基金補助已經是1470億台幣，主要讓勞工退休以後可以順利領到退休金。

而在育兒政策上，賴清德說，過去馬前總統時代，0到2歲一個月領3000，如果阿公阿嬤帶的話，還要先去上課。在他擔任行政院長任內時就把這個取消，賴清德將2到3歲，3到4歲沒領到津貼的年齡層全面補助，一年就花了300到400億左右。0到6歲如果自己帶，第一胎領5000元，第二胎領6000，第三胎領7000元。如果送出去到保母或是托嬰中心，第一胎可以領5500，第二胎可以領6500，第三胎領7500元。2-6歲送去公立幼兒園，一個月才1000元，一個孩子只要交1000，讀非營利幼兒園，家長一個月才負擔2000元，有參加政府計劃的私立幼兒園，家長負擔3000元，剩下政府補助。「所以有人說他當選0到6歲國家養，但是我們現在就在養了。過去馬英九時代一年150億，我們現在一年是1100億！」

最後賴清德提到長照政策表示，人都會老，老了以後會需要整府幫忙，所以蔡英文總統很重視。這幾年來的政策，長照2.0，馬英九總統時代才700多個點，現在12000多個點，讓人看得到，找得到也用得到。過去長照服務員2萬多人，現在到9萬多人，薪水也有提升。長照政策的滿意度全國民調93%，所以這個成績應該讓鄉親知道，當選要用成績來講。

賴清德說，這場選舉不是和平和戰爭的選舉，是民主和專制的選舉，因為幾十年來的打拼，讓產業已經轉型，總體經濟越來越好。感謝所有工商人士的努力，讓稅收增加，才有辦法做這些社會福利。

賴清德強調，台灣經濟這條路線要繼續走向國際，邁向未來。不能走回頭路把經濟產業鎖在中國，所以這時候提出服貿是錯誤的，「誰提服貿我們就不要支持他。」為了台灣前途，這個目標需要大家打拼，每一個人都很重要。