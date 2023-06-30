　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

怪人扔石砸窗！碎玻璃噴進嬰兒床　4月大女嬰「眼睛流血」險失明

記者張寧倢／綜合外電報導

澳洲昆士蘭州黃金海岸（Gold Coast）一名母親心痛地向媒體揭露，她出生僅4個月的女兒在26日午夜時分遭遇惡意攻擊，她聽見嬰兒哭聲後起床查看，才發現一塊石頭砸進她家窗戶，還險些擊中女兒頭部，孩子身上滿是碎玻璃，臉頰被割傷正在滴血，每眨一次眼睛都會有血流出來，害女兒差點失明。

▲嬰兒示意圖。（圖／CFP）

▲澳洲一名媽媽心痛表示，她4個月大的女兒慘遭不明人士惡意丟石塊攻擊。（示意圖／CFP）

根據7news等澳洲媒體報導，住在黃金海岸郊區的婦女斯坦利（April Stanley）表示，事發當晚她被4個月大的女兒薩圖拉（Satuala）的哭聲吵醒，「她發出一聲令人毛骨悚然的尖叫聲，我立刻跳起來，把她從嬰兒床裡抱出來，她身上全是碎玻璃。」採訪影片中可見嬰兒床裡有兩塊碎石、玻璃碎片與沾有血跡的被子。

斯坦利說，女兒痛苦哭嚎的同時「渾身都是血，還正在滴落，我不知道血是從哪來的，但她眼睛閉著而且每次眨眼都會有血流出來。」她立刻撥打緊急電話，急救人員隨後將薩圖拉送往黃金海岸大學醫院，醫生為她女兒治療受傷的眼睛和臉頰，隔天才讓孩子出院。

斯坦利表示，事發後臨時用膠帶和板子將破窗修復與遮擋，但一家人已經不敢睡在那個房間，暫時睡在位置較靠後面的房間，「我簡直不敢相信有人會做這種事。」

警方發言人表示，女嬰受到輕微的撕裂傷，被醫護人員送往醫院後情況穩定，目前已經針對這起案件展開調查，從石塊上面採集DNA樣本以利緝凶。此前，昆士蘭州警察局長卡洛爾（Katarina Carroll）6月稍早受訪時坦承，她轄下的警察們確實正在努力打擊青少年犯罪浪潮，「我們的最大挑戰是這群非常粗暴的年輕人，這10%的人犯下了大約48%的犯罪案件。」

ET快訊
陳建州臉書簡介偷偷變了！
快訊／蘋果股價創新高！市值站上3兆美元里程碑
統神職業首戰6萬人搶看…19分迅速GG

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

瑞典批准「焚燒可蘭經」駐伊拉克使館爆示威　連國徽都被拆掉

快訊／4300萬人希望破滅！美最高法院出招　拜登減免學貸計畫無效

拜登直播專訪突然「起身離開」　尷尬畫面全程放送

印尼日惹「極淺層強震」規模6.4　震源深度僅25公里

迪士尼「神話破滅」　日本人點出3大變化：只剩疲憊感

日瑜珈老師殺害媽媽「支解遺體塞浴缸」！隔天自首：我要當靈媒

台灣鱷魚拉麵爆紅上CNN　1碗要價1500元

法國「非裔少年射殺案」示威變暴動　警方徹夜逮捕875人

他冒雨跑步「遭雷劈死」！橘光一閃瞬間倒地　陳屍果菜市場前

荷蘭「半導體設備」出口限制9／1生效　貿易部長：為了國家安全

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

受害女子「增至25人」　小紅老師北檢提告NONO

婚宴沒有炸湯圓！她衝去買　賓客每人夾1份：有它才完整

遭盤問後車廂疑似有屍體　車主解釋後警察笑到不行

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」！　范瑋琪「護老公3證詞全翻車」

瑞典批准「焚燒可蘭經」駐伊拉克使館爆示威　連國徽都被拆掉

快訊／4300萬人希望破滅！美最高法院出招　拜登減免學貸計畫無效

拜登直播專訪突然「起身離開」　尷尬畫面全程放送

印尼日惹「極淺層強震」規模6.4　震源深度僅25公里

迪士尼「神話破滅」　日本人點出3大變化：只剩疲憊感

日瑜珈老師殺害媽媽「支解遺體塞浴缸」！隔天自首：我要當靈媒

台灣鱷魚拉麵爆紅上CNN　1碗要價1500元

法國「非裔少年射殺案」示威變暴動　警方徹夜逮捕875人

他冒雨跑步「遭雷劈死」！橘光一閃瞬間倒地　陳屍果菜市場前

荷蘭「半導體設備」出口限制9／1生效　貿易部長：為了國家安全

「夜市牛排店」怎麼吃才專業？　內行人分享4步驟釣出一票老饕

是真的！濱江市場菜攤徵人「月薪8萬元」老闆：能力足夠就傳給你

瑞典批准「焚燒可蘭經」駐伊拉克使館爆示威　連國徽都被拆掉

崔叡娜「恨她」玩哏被罵翻！奧莉維亞新歌《吸血鬼》　網：太貼切

李多慧鏡頭前「拿掉假髮」！　秘密藏5年...真實髮量首曝光

北市暴雨又淹水　顏若芳質疑自動化防汛大失靈

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一論點力挺：沒這點認知就早點閹割

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告　電信警察將找出女網友

瑪莎拉蒂「MC20海神賽車」首度曝光！兇猛外型將出征比利時耐力賽

北市警「青春專案」聯合稽查　蔣萬安深夜現身KTV包廂

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

國際熱門新聞

迪士尼神話破滅　日本人：只剩疲憊感

印尼日惹強震規模6.4　深度僅25公里

拜登直播專訪突然離開　尷尬畫面全放送

即／4千萬人希望破滅！拜登減免學貸計畫被判無效

台灣鱷魚拉麵爆紅上CNN　1碗要價1500

她腿「絞入機場電動走道」擠出血肉！現場緊急截肢

瑜珈老師弒母「支解塞浴缸」！隔天自首了

雙胞胎驗DNA　揭人妻「一夜情瞞17年」

行李託運前必做1件事！　旅遊網紅：是理賠關鍵

他冒雨跑步「遭雷劈死」！橘光一閃瞬間倒地

瑞典焚燒可蘭經　駐伊拉克大使館爆示威

60多年沒有睡過覺！80歲老翁「永久失眠」

數學題「哪時間接近午夜」　網友想破頭

法國非裔少年之死引暴動　徹夜逮捕875人

更多熱門

相關新聞

產婦淚訴4次求剖腹產遭醫院拒絕　嬰兒全身烏紫缺氧亡

產婦淚訴4次求剖腹產遭醫院拒絕　嬰兒全身烏紫缺氧亡

四川內江一網友發影片控訴，內江新中醫院操作失誤，面對產婦4次要求剖腹產，醫生都是直接拒絕，最終導致順產失敗，孩子也是在母體時間過長，最終身亡。

媽傳訊說「我愛妳」　她崩潰：只關心薪水

媽傳訊說「我愛妳」　她崩潰：只關心薪水

太巧！護士接生女嬰　22年後成為兒媳婦

太巧！護士接生女嬰　22年後成為兒媳婦

新手爸十字弓射殺女嬰　妻抱著女兒也中箭

新手爸十字弓射殺女嬰　妻抱著女兒也中箭

澳媒揭遭中國訓斥1小時　紐外長回應了

澳媒揭遭中國訓斥1小時　紐外長回應了

關鍵字：

嬰兒女嬰媽媽丟石頭砸窗澳洲紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

陳建州臉書簡介偷偷變了！ 刪執行長頭銜「改喊這5字」

陳建州首現身！被直擊出門警戒張望

酷炫被爆偷拍私密片　女友柔柔噤聲「網灌IG留言」

幕後／范瑋琪被罵爆9月恐硬唱內幕曝光

黑人策略「宣告失敗」！律師感謝郭源元

才剛求婚16年經紀人　蕭敬騰喜曝「愛的禮物」

艋舺雞排請到吸血鬼！員工爆NONO私下13惡行

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」找到了！

34歲統神職業首戰6萬人搶看

快訊／酷炫首發聲：莫虛有的指控

《披荊斬棘的哥哥3》名單曝光！「台灣出道男星」有11人

范瑋琪遭洗版「退票抵制」！演唱會票房慘況曝

黑范夫妻急否認喊告！媒體人曝「只為了1事」

「3生肖」7月事業運超旺！可望升職加薪

迪士尼神話破滅　日本人：只剩疲憊感

更多

最夯影音

更多
躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮
30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面