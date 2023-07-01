瑞士：北韓擁28支新型固燃導彈部隊　中國藉軍援北韓「綁住美軍」

▲北韓去年1月14日下午在平安北道義州郡從鐵路列車上試射2枚短程彈道飛彈KN-23。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）近年積極提升其核武與導彈威脅，針對中短程彈道飛彈進行多次試射，試圖以更加多元的手段提升對南韓的震懾能力。瑞士情報當局在一份報告指出，北韓固態燃料導彈部隊已經提升至28支，其數量是俄軍似部隊的3分之1，且一定有第三國家長期在軍事上援助北韓。

根據《韓聯社》，瑞士聯邦情報局（FIS）本月1日在「2023年情勢報告」指出，隨著全球新冷戰局勢已然成形，目前已經形成遵守現行制度和規範的西方國家，對上質疑並試圖顛覆現行國際秩序的中國、俄羅斯、北韓、伊朗，而該份報告書將焦點著重於大規模殺傷性武器（WMD）的擴散，並指出北韓是其主因。

報告表示，北韓可能擁有28支以上的新型固態燃料導彈部隊，其在數量上是俄軍類似部隊的3分之1，雖然報告並未明確指出數據推測來源，但其顯示出北韓有意、且逐漸提升導彈運用部隊數量的跡象。

報導指出，北韓從過去以來雖然將被稱為「毒蛇」的固態燃料地對地短程彈道飛彈火星-11型（美國、南韓將之歸類為KN02）部署在開城南端至中部前線，但其數量上並不算多。

不過從2019年起北韓增加試射北韓版「伊斯坎德爾」KN-23、北韓版「ATACMS」KN-24、超大型放射砲（多管型火箭砲）KN-25等固態燃料短程彈道飛彈的頻率，顯示其擴充相關運用部隊，並將之實際戰略部署，且其部署位置擴展至後方，其中KN-23射程最遠可達800公里。

另外，報告書也提到北韓正不斷擴充用來發射導彈的平台和方式，其中北韓曾於去年9月25日從水庫底下潛設導彈，該導彈載體又被稱為「窮人的核潛艦」。

報告書警告，北韓已經完成大部分新型導彈的研發工作，這並非單純是用來對外釋出消息、或是團結國內民眾的向心力，而是必須完成實際戰略部署，因此才會進行各種試射，其試射目的主要是為了提升作戰能力，而非出自於研發或政治動機的象徵。

至於第三國家可能會持續在軍事領域上援助北韓，為的就是在台灣海峽問題的武力紛爭上綁住美軍的手腳，報告書暗示中國正持續介入北韓核武與導彈的研發。