日本5月觀光恢復疫情前水準！住宿人次突破5000萬　東京最受歡迎

▲日本黃金周東京淺草寺雷門。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

日本重啟國門後，國際觀光客持續回流，根據最新統計，日本國內旅館5月份的住宿人數突破5000萬人次，幾乎已回歸疫情前水準，也是今年第2度突破5000萬人次。

根據《共同社》報導，日本觀光廳6月30日公布5月份住宿統計，本國人為4115萬人次，與疫情前的2019年5月相比，下滑了1.3%；外國人則為897萬人次，減少約7.8％，但整體來說已和疫情前沒有差異。

觀光廳解釋，受到黃金周長假影響，日本國內旅遊活躍，加上政府在4月29日結束了應對新冠肺炎的邊境限制措施，讓國際旅客大幅回流，總體而言，觀光人數還會繼續增加。

觀光廳也公布了4月份的第2次修正統計結果，在約4554萬住宿人次中，住宿地點最多的是東京都的808萬人次，比2019年同月增加14％。

4月分住宿人數最多的都道府縣其次為大阪府（約365萬）、京都府（約209萬）、沖繩縣（約256萬）、北海道（約228萬）、千葉縣（約207萬）、神奈川縣（約195萬）、靜岡縣（約152萬）、福岡縣（約145萬）與愛知縣（約144萬）。

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