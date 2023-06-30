迪士尼「神話破滅」　日本人點出3大變化：只剩疲憊感

▲東京迪士尼樂園是否「神話破滅」，最近在日本網友間引發討論。（圖／記者蔡玟君攝）



記者林彥臣／綜合報導

「東京迪士尼樂園」是許多台灣人去日本旅遊的熱門景點之一，然而對日本人而言，是否已經「神話破滅」近期引發許多討論。因為有一位日本部落客點出疫情過後迪士尼樂園的3大變化，相較於過去流連忘返的感覺，現在只剩滿滿疲憊感。

一位以主婦生活為主題的部落客，在推特上發文表示，迪士尼樂園曾經是一個「夢幻和魔法」的王國，在那裡可以體驗到一種不真實的奇幻感，扮演各種角色的工作人員，都很熱情好客，然而現在再去卻只覺得疲憊不堪。

以下為部落客認為的3大變化

1.「無止盡的排隊」，去到哪個設施都要花很長的時間排隊等候。

2.餐點滋味與價格不符。

3.工作人員與4年前相比，明顯缺乏熱忱，像是眼神呆滯的流水線工人。

部落客分析，自己4年前在迪士尼樂園玩了12小時，卻一點都不覺得累，現在卻覺得相當疲憊，感覺迪士尼樂園在新冠疫情前後，發生了很大的改變。

對此有一派網友同意她的看法表示，「就像灰姑娘一樣，看起來魔法已經被解除了」、「我上周也去那裡，我真的同意你的看法」、「我也覺得迪士尼的工作人員素質降低了」。

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但也有另一派網友持不同看法表示，「也許是你變了」、「我是一個高中生，前幾天才第一次去玩，但那一天對我來說，就像是夢一樣」、「前幾天才去過，我遇到的工作人員素質很好，不覺得樂園變了，而是難搞的遊客增加了，才讓品質降低」。