幕後／「併購」太敏感！柯文哲、郭台銘今碰面破局　憂打亂選戰節奏

▲郭台銘、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨2024總統大選提名失利，但獨立參選之心從未斷過，據了解，郭台銘有意想再與民眾黨總統參選人黨主席柯文哲見面，時間就訂在今天（29日），但因日前有媒體披露，郭因民眾黨沒有資源，想「併購」民眾黨，如此「郭柯配」便不是問題，柯營怕兩人一旦見面，會遭外界政治操作，打亂選戰節奏，所以認為此刻時機不宜，因此取消了兩人今會面的計劃。

國民黨人士透露，儘管侯友宜目前民調低迷，但黨主席朱立倫已明確表態不會換侯，所以郭台銘不再被動等候換侯，轉而謀劃連署獨立參選的可能性，或是與柯文哲結盟，取得民眾黨這張總統參選入場門票，因此郭台銘6月22日曾以祝賀端午節名義，突然拜會前立法院長王金平，並很有信心地告訴王，他可以跟民眾黨、柯文哲談「郭柯配」，認為此組合有望贏得大選。

而在此時亦有媒體披露，郭台銘在地方拜訪時曾透露，民眾黨沒有資源，他可以併購民眾黨，如此一來「郭柯配」便不成問題。

據了解，自郭柯2人在金門碰面之後，郭營於6月中旬提出想再見面的想法，於是兩人碰面時間點就選在6月29日；但不巧的是，前幾天媒體報導披露郭台銘的「併購說」，柯文哲被問及此事時，還說被嚇到，因為在商場上確實有併購，錢是唯一的考量沒錯，但是政治上還是有理想。所以民眾黨內部人士擔憂，兩人此刻若碰面，可能被外界做政治操作與不當解讀，加上柯近期聲勢看漲，柯營怕選戰節奏被外界政治操作打亂，所以就踩了煞車。

而柯文哲29日中午參訪東森集團，會後接受媒體訪問時，被問到郭台銘想獨立參選議題時，柯文哲僅態度低調地說，「我不曉得欸！我最近跟他還沒聯絡，我不曉得。」

▼郭台銘、柯文哲金門看海後，據了解，郭便有意再找柯見面。（圖／記者袁茵翻攝）