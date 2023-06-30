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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘參選「非綠」恐必敗　連勝文喊話：應思考成為英雄還是罪人

▲國民黨副主席連勝文（圖中）。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨副主席連勝文（圖中）。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委王鴻薇昨表示她聽聞有人打算在國民黨全代會前，連署鴻海創辦人郭台銘獨立參選總統，而根據今（30日）一份2024總統大選民調，顯示四腳督狀況下，有33.3％的民眾會投給民進黨總統參選人賴清德，遠高過3位對手。對此，國民黨副主席連勝文表示，這證明非綠陣營分裂，就是保送民進黨，每個人做決定的時候，都要思考自己是否成為英雄還是罪人。

媒體人王淺秋29日上午在廣播節目上專訪王鴻薇，兩人皆提到自己聽到有人打算在國民黨7月23日全代會前，幫忙郭台銘連署，讓郭能獨立參選2024總統；王鴻薇也說，若發生「四腳督」，賴清德做夢都會笑。

根據《美麗島電子報》30日公布的2024總統大選民調，顯示如果賴清德、柯文哲、侯友宜與郭台銘都參選，有33.3％的人會投給賴，20.9％民眾投給柯，侯友宜與郭台銘則各有15.6％與15.4％民眾的票。

對此，連勝文「台灣職籃的今日、明日與未來」座談會時受訪表示，這證明非綠陣營分裂，就是保送民進黨，任何人如果沒有想清楚團結才是致勝唯一方法，未來就不可能有勝選機會。

連勝文說，每個人做決定的時候，都要思考自己是否成為英雄還是罪人，這是關鍵時刻，需要很多人拿出智慧來面對這樣困難的抉擇。

對於有人打算替郭台銘連署獨立參選，媒體詢問連勝文有無幫忙侯友宜整合，連則表示，他個人沒見到郭，但只要有一點點的希望，國民黨都會去努力；他父親連戰年紀這麼大、狀況又不穩定，但都為了國家、為了這個黨，用其最後力量，力挽狂瀾，國民黨怎麼可能放棄，所以只要有一點點希望，國民黨都會努力到底。

針對國安會前秘書長金溥聰加入侯友宜競選團隊，是否代表破除「換侯」傳言？連勝文說，國民黨沒有更換候選人的可能性，不管金貓、銀貓，會抓老鼠就是好貓，尤其面對塔綠斑這些鼠輩，來一個狠角色，也許是一個非常好的方式。

至於侯友宜競辦組織副召集人謝龍介透露，侯友宜將與高雄市前市長韓國瑜於7月1日同框，能否讓藍軍士氣更集結，連勝文表示，只要有任何機會，國民黨都會努力，只要有任何能夠透過團結來勝選的機會，國民黨都會把握，一定會拼命地去做，力挽狂瀾，這是國民黨奮鬥的方向。

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