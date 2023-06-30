美麗島最新民調！　僅「柯侯配」44.4%能贏「賴蕭配」38.3%

▲賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘。（合成圖／記者黃克翔、許靖騏、徐文彬攝、郭台銘辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

《美麗島電子報》30日公布最新民調顯示，若藍綠白皆投入選戰，在「賴柯侯」三腳督組合中，民進黨參選人賴清德支持度35.9％居冠，民眾黨參選人柯文哲28.6％居次，國民黨參選人侯友宜17.1％居末。而根據民調結果，只有「柯侯配」才能以44.4%，贏過賴清德和駐美代表蕭美琴「賴蕭配」的38.3%。

▼2024總統大選最新民調。（圖／翻攝自Facebook／蔡正元，點圖放大，下同）



據《美麗島電子報》民調顯示，若鴻海集團創辦人郭台銘以無黨籍獨立參選，在「賴柯侯郭」四人對戰組合中，賴清德33.3%居冠、柯文哲20.9%排名第二、侯友宜15.6%排名第三、郭台銘15.4%居末。

值得注意的是，唯有侯友宜與柯文哲兩人合作參選正副總統，才能以支持度44.4%贏過賴清德和蕭美琴「賴蕭配」的38.3%；如果是「侯柯配」，支持度僅有40.9%，無法贏過支持度41.1%的「賴蕭配」。

至於總統大選中，在野黨應否合作共同推出總統、副總統候選人？民調數據顯示，有42.6%認為在野黨應該共同推出正副總統參選人，有41.7%認為政黨各有理念主張，大選沒必要合作，顯見民眾對於非綠陣營是否要整合，出現很大分 歧。其中，若在野黨共推參選人，有32.6%認為柯文哲當選機率最大、21%認為侯友宜會當選、20%認為無黨籍郭台銘會當選。

本次調查訪問期間是2023年6月28日至29日兩天，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問，以中華電信全國住宅電話進行「等比分層隨機抽樣」，隨機跳號(RDD)末2碼，有效樣本1070 人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度等項進行樣本代表性檢定與加權，以符合母體結構。