荷蘭「半導體設備」出口限制9／1生效　貿易部長：為了國家安全

▲荷蘭政府30日宣布，特定先進半導體設備出口限制的新規定，預計於9月1日生效。（圖／路透）



文／中央社

美國施壓盟邦限制向中國銷售高科技設備零件之際，荷蘭政府今天宣布特定先進半導體設備出口限制的新規定，預計於9月1日生效。

路透社報導，荷蘭貿易部長施萊納馬赫（Liesje Schreinemacher）表示：「我們採取這項舉措是為了國家安全。」他還說，這類設備可能具有軍事用途。

施萊納馬赫指出，只有「相當有限」的企業和產品型號會受到影響。

彭博（Bloomberg News）報導，荷蘭半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）今天發布聲明說，預計這些措施不會對2023年或較長期的財務前景造成實質性影響。

艾司摩爾還提到：「要考量到，荷蘭追加的出口管制僅適用於TWINSCAN NXT:2000i和之後的浸潤式深紫外光曝光機系統。」

這項新規預計於9月1日生效，會要求生產先進晶片製造設備的公司在出口前必須獲得許可證。

荷蘭政府的公告中還附上一份技術文件，詳述哪些設備會需要許可證。

美國政府去年10月以國家安全為由，針對科林研發（Lam Research）和應用材料（Applied Materials）等美國公司向中國出口美國晶片製造設備實施限制，並遊說其他擁有主要供應商的國家也採取類似措施。

路透社昨天報導，美國可能會在下個月推出更多相關規定。