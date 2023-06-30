神秘「無洞郵筒」放路邊10年！他疑惑真實用途　郵差終於解答了

▲郵筒「沒有投遞口」，讓不少民眾看了都心生疑惑。（圖／翻攝自臉書社團／路上觀察學院，下同）

網搜小組／柯沛辰報導

郵筒平時供民眾投遞信件，但沒有投遞口的郵筒你見過嗎？一名網友近日分享，稱有一個郵筒放在路邊10年，但上面沒有任何孔洞可以投入信件，讓他很好奇用途。照片一出，立刻掀起熱議，還意外釣出不少現職郵差現身解答。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，從中可見一個拱圓形的郵箱，狀似一塊綠色吐司，印著「中華郵政」的圖案，但繞了一圈，卻不見外觀上有任何孔洞，與一般郵筒明顯有出入，讓他不禁好奇「這個郵筒沒有投信口，不知道放在這裡做什麼？」

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許多網友看完紛紛留言，「難以置信」、「證明他沒有信口開河」、「好好奇到底是幹嘛的」、「有人能解惑嗎」、「沒寫中華郵政的話，我還會以為是垃圾桶」、「我家附近也有一個放10年有，每次經過都很問號，也沒看過誰真的用過，以為是裝飾品」、「長年在我心中的一個謎」。

有不少現職郵差現身解答，「信件的中途之家」、「那是郵差專用郵筒，信件過多會暫時放進去，等送完其它信件之後還會取出再送」、「這是郵差散落在各地的倉庫，當身上負重過高的時候移動速度會變慢，就可以把東西先放在臨時倉庫。等到負重比較低了再回來取東西繼續任務」、「如果有大/重或路線不合的郵件，會先存放在此，待輕件派完之後再提出去派」。

其中，還有一名香港網友補充，「香港也有類似的，紫色，叫郵件儲存櫃」，引發討論。