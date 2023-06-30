寧靜專案狠給力　修法加倍夜間噪音車罰鍰累犯上限3萬元　

▲環保署公告修正噪音管制法案件裁罰基準，並於6月30日實施，妨害安寧罰鍰加倍，累犯裁罰上限3萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

環保署公告修正噪音管制法案件裁罰基準，並於6月30日實施，凡汽機車於夜間時段或行經學校、圖書館、醫療機構等特定區域，有違反噪音管制法第八條公告妨害他人生活安寧之行為時，罰鍰從原本的3000元加倍至6000元，累犯持續加倍裁罰到上限3萬元；另經攔（查）檢測超標者，直接裁罰法定最高金額3600元。

噪音車夜間違規提高罰鍰金額，時段介於晚上10時至翌日上午7時，依不同噪音管制區管制時間不一。環保局表示，駕駛人於夜間時段行經住宅區，應使用合格認證排氣管並降低音量行駛，勿以身試法以免荷包大失血。

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夜間噪音車呼嘯而過，總造成市民困擾，環保署修法採加倍懲處的方式，希望遏止噪音車橫行；臺南市環保局取締亦不手軟，從6月啟動寧靜專案迄今，透過攔檢及聲音照相科技執法等不同管制方式，執行環警監聯合稽查6場次，攔查281輛，改裝車告發140輛，召回噪音車檢測215輛，噪音檢測超標21輛。

環保局長許仁澤提醒，民眾若發現汽機車行駛間有噪音擾寧的情況，可提供明確的時間、路段、車號，並將清楚照片(或影像檔)上傳至環保署噪音車檢舉網站 ( https://noisecar.epa.gov.tw ) ，經查證屬實者將通知車輛到檢，檢測不合格者將依法開單，按次處罰。