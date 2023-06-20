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芒果的故鄉玉井　人車爭道、噪音、空汙嚴重影響居民生活

▲台南玉井區每到周休二日或連假，就湧入大量人車，造成交通壅塞人車爭道，噪音、空汙問題嚴重影響居民生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南玉井區每到周休二日或連假，就湧入大量人車，造成交通壅塞人車爭道，噪音、空汙問題嚴重影響居民生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「芒果的故鄉」台南玉井區，目前正值芒果採收季節，一到週休二日就有大批人車湧入，採購芒果或品嚐芒果冰，隨著人潮車潮湧入，玉井街區人車爭道險象環生，噪音、空汙問題更嚴重影響當地居民生活，令居民有苦難言。

玉井在地集貨市場及中正路、中華路老街，周邊芒果冰店及芒果相關產品商店林立，但老街街廓狹窄，常見遊覽車因不熟路況，直接駛入老街，更常見改裝重機車隊到來，數量多時幾十部的改裝重機，浩浩蕩蕩、高分貝的排氣管噪音震耳欲聾，多年來老街居民個個苦不堪言。

▲台南玉井區每到周休二日或連假，就湧入大量人車，造成交通壅塞人車爭道，噪音、空汙問題嚴重影響居民生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在地居民指出，市府積極發展觀光及地方產業，每年都用心舉辦各種活動「吸引人潮」，此舉雖令人肯定，卻忽略交通動線的規劃及停車問題，使得當地居民飽受塞車及噪音、空汙之苦，民眾期望市府辦活動，應事前妥善規劃人車分流，規劃好停車與疏導等配套措施，以避免招致民怨，也招致觀光客反感。

▲台南玉井區每到周休二日或連假，就湧入大量人車，造成交通壅塞人車爭道，噪音、空汙問題嚴重影響居民生活。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在地居民強調，台南縣市合併以來，玉井區的交通問題未見立竿見影的解決，要從根本解決問題，不能單靠警方現場指揮疏導，市府相關單位須現場勘查，並研擬人車分流或接駁車接送等方案，以有效解決交通壅塞人車爭道問題，別再讓塞車和高分貝噪音成為當地居民民揮之不去的夢魘。

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