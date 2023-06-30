道交新制上路！不讓行人最高罰6千　警察局長5張圖教你1次看懂

記者蔡怡萍／綜合報導

用路人注意！立法院4月通過《道路交通管理處罰條例》34條修正案，新法在今（30日）正式上路，其中為強化停讓保護行人，汽機車不停讓行人將加重罰責，最高可開罰6000元，許多人對於新制還是霧煞煞，對此，台中市警局臉書粉專《TCPB局長室》上午也貼出5張圖表，讓民眾一次看懂這次的新制。

《道路交通管理處罰條例》新修正規定今（30）天上路，但許多民眾對於行人停讓準則還是有些混淆，臉書粉專《TCPB局長室》也特別製作清楚易懂的圖表提醒，包含什麼標準構成開罰、救護車等特殊車輛停讓原則，其中值得注意的是「行人闖紅燈仍需停讓」，也就是俗稱「帝王條款」。

「不停讓也許不會遲到，但罰單肯定準時送到」，粉專指出「汽機車駕駛人不依規定停讓行人，最高罰鍰提高到新台幣6000元，並違規記點3點，及應受道安講習3小時」，而取締關鍵為「行人穿越馬路時，汽車前緣（機車前輪）不能進入行穿線，且與行人行進方向距離不能少於3公尺」。

粉專也強調，每個人都有機會是駕駛人、但下一秒也可能成為行人，呼籲「行經路口時多點同理心，共同營造安全的用路環境」。

▼交通新制30日正式上路，其中車輛未禮讓行人最高可開罰6000元。（圖／臉書《TCPB局長室》）