網路成癮求醫每週都有！長期沉迷害心智發展　醫憂：IQ退化

▲▼過度沉迷或長期使用網路、手機遊戲多半會有專注力不足現象，且普遍會有學習力不佳問題。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

漫長暑假展開，許多家長擔憂孩子「宅在家」會過度使用網路，門諾醫院身心科醫師鍾德呼籲，長期沉迷網路易造成局部大腦血流變少，進而影響心智活動發展，建議家長多花時間陪伴，可玩桌遊或從事戶外活動，增進正向親子關係，也能重拾對話空間。





過度沉迷或長期使用網路、手機遊戲的學童及青少年族群，多半會有專注力不足現象，甚至還會出現情緒憂鬱、焦慮等問題，國小、國中生則普遍會被師長反應學習力不佳。門諾醫院身心科醫師鍾德觀察，疫情爆發迄今，每週門診至少就有1名以上患者，求助或諮詢網路成癮，盼能回歸現實生活。

▲鍾德醫師表示 ，每周至少1名以上患者 求助或諮詢網路成癮 盼能回歸現實生活。



鍾德說，長時間沉迷於網路世界，因高感官遊戲刺激，容易造成局部大腦血流變少，進而影響心智活動發展，以及認知思考判斷力、情緒衝動控制力等，更有研究指出，孩童若過早使用3C產品，也會讓大腦皮質成長停滯，導致IQ退化。

▲▼醫師建議家長多花時間陪伴，可玩桌遊或從事戶外活動，增進正向親子關係。



「家長態度絕對是重要關鍵！」鍾德說，以預防醫學角度，針對孩童使用網路習慣，家長一開始在孩子接觸時，就應該討論好使用時間及相關規範，並在陪伴過程中，也把自己的手機或平板放下，專注於親子關係間，建議可趁著這次暑期，試著共同減少3C產品使用頻率，透過桌遊或安排戶外運動、營隊等活動，幫助孩子遠離網路世界。





醫師進一步說，孩子容易因現實生活得不到滿足，而透過「網路代償」獲取成就感，若已出現沉迷情形，家長應先以「不帶指責的關心」重建親子對話空間，試著了解孩子行為背後的可能原因，切勿採取強硬方式中斷孩子行為，避免出現更大親子衝突。

▲沈迷網路情況嚴重影響生活或學習，建議家長帶著孩子尋求專業諮詢協助。



此外，家長在了解孩子沉浸在網路遊戲背後的緣由和動機後，也可運用遊戲術語來拉近彼此關係，進而重新引導認識網路世界，透過溝通、傾聽及陪伴，找出適合孩子的方法來協助他們，一起重建與現實生活的連結。



鍾德說，當沉迷於網路，因遊戲競爭時的快感或畫面，掌管喜悅回饋的腦神經傳導物質多巴胺受到刺激分泌，孩子就會感到興奮開心，長期下來容易使人無法自拔而成癮，一旦制止或中斷則會出現生氣、失落等負面情緒，倘若情況嚴重影響生活或學習，建議家長還是需要帶著孩子尋求專業諮詢或協助。