網路遊戲成癮！連續1年以上無法自拔 　醫：速求助身心科

▲網路遊戲成癮屬於行為成癮，青少年、大學生是常見的族群。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

在科技網路急遽發展的時代，網路遊戲成癮問題引起社會重視。民眾沉迷網遊若持續12個月以上有過度依賴或沈迷遊戲失去對遊戲的控制，甚至合併專注力下降、情緒易怒、憂鬱及焦慮、睡眠不足及家庭人際互動衝突等問題，建議就醫接受諮詢，幫您悠遊網路不成癮，擁有健康身心。

▲家長避免當面指責、質問，建議多鼓勵參與戶外休閒活動或規劃全家一起旅遊。

花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，網路遊戲成癮屬於行為成癮，並不是對酒、菸、藥物等有形物質成癮，常見的族群為青少年、大學生，沉迷於網路遊戲的傾向，進而可能失控影響身心的健康。提醒家中有青少年、大學生的家長，主動了解孩子的網路世界長什麼樣子，表達關心，忍住擔心，同理孩子的想法，正向的互動，讓孩子看到自己的優點，喜歡跟真實世界的人互動，願意過真實的生活。家長避免當面指責、質問，一味怪孩子，陪伴孩子一起面對挫折，有勇氣從跌倒的地方爬起來，不需要躲到網路裡。暑假將至，建議多鼓勵參與戶外休閒活動或規劃全家一起旅遊，避免宅在家，降低成迷於網際網路的世界，而嚴重影響到日常生活作息。

▲嚴重網路成癮，建議就醫接受諮詢，擁有健康身心。

朱家祥指出，如發現周圍的親朋好友有網路沉迷傾向或日常生活上造成個人、家庭、社交、學業、工作困擾或是合併有其他如憂鬱或是人格疾患問題，建議就醫接受諮詢，可至花蓮縣身心健康及成癮防治所網址：https://dapc.hlshb.gov.tw/，下載網路使用習慣自我篩檢量表進行檢測，依填答結果，尋求進一步專業諮詢或撥03-8233251洽詢