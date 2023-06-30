3保全幫收容人買炸雞！竟收「天價手續費」　移民署出手了

▲移民署爆3保全幫收容人買炸雞，手續費多收一半。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、邱中岳／台北報導

移民署宜蘭收容中心3名短期外包保全員，竟然替收容人夾帶金錢、食物收取手續費，甚至還收受收容人金錢宣稱疫情期間可以幫忙早點回國，宜蘭地檢署在29日同步搜索3名保全，帶回3人以及其中1名保全員妻子，移民署表示，目前將調整承攬契約的保全公司調整保全員，移民署也將落實避免讓保全以收容人接觸。

移民署收容所傳出外聘保全員涉貪，3名短期外包的保全員涉嫌替收容人購買物資，且商議提供「手續費」，將金錢轉往保全指定帳戶，保全再領出替收容人購買炸雞、日用品等，每次收取購買總價一半的手續費，不法所得相當可觀。

移民署還查出，疫情期間部分國際航班停飛，收容人無法遣返只能在台，開放國人出面拒保外出，但是保全還趁機向收容人表示，能幫忙處理交保業務，也還可以早點回國，每次收容人都提供數萬元轉進保全帳戶買通關係。

移民署北區事務大隊宜蘭收容所保全員遭司法機關搜索帶回一事，移民署說明，於4月初即掌握相關情資，因涉及刑案偵查事項，遂主動將調查事證報請廉政機關辦理後續偵處事宜。



移民署表示，目前已立即要求承攬契約保全公司調整保全員勤務並落實勤務督導；另宜蘭收容所已重新規劃崗哨，降低保全人員與受收容人直接接觸之機會。若保全公司有違反承攬契約規定，後續將依規定追究辦理。



移民署強調，本案為自檢案件，後續仍將全力配合司法偵查，勿枉勿縱。