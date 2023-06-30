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外公癌逝！媽媽「借高利貸治病」月利息7萬　繳不出崩潰

▲老人，老太太，老奶奶，老婦，手，老人的手，示意圖。（圖／CFP）

▲媽借高利貸替外公治病，如今繳不出錢了。（示意圖／視覺中國CFP）

網搜小組／劉維榛報導

籌錢替家人治病固然孝順，但也需考量經濟負擔能力！一名女大生透露，媽媽最近急著籌100萬，竟是為了要還5年前外公的癌症治療費，由於每月利息就要繳7萬，媽媽希望能一次還清，然而家裡沒房可借貸，親戚也不願施予援手，目前原PO半工半讀養活自己，不捨媽媽被逼債的處境。

一名女網友在Dcard透露，外公在5年前罹患癌症，為了替長輩治病續命，媽媽身為孝女急著四處借錢，無奈外公仍撒手人寰，直到最近媽媽還不出錢，才向原PO坦承當年向銀行、高利貸借款，現在要籌出100萬元，希望能一次還清。

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由於不清楚細節，原PO崩潰直呼，媽媽現在負債100萬，利息就要7萬之多，「我真的不知道...她為什麼要去借那種錢？」

礙於原PO仍在半工半讀，要自己繳學費，且家裡沒房產，又無法拿房子去借貸，而媽媽拜託親戚幫忙，無奈根本沒有人願意金援度過這道難關，讓原PO直言非常心疼媽媽，因此求問大家該怎麼辦？

底下網友搖頭回應，「沒救了，還去借高利貸」、「要快速賺錢要嘛去做作業員，小夜大夜做好做滿」、「有多少錢做多少事，妳現在要擔心的就是，別把妳的人生賠進去」、「100萬重新整合貸款的話，一個月才一兩萬，去問看看吧」、「麻煩去申請法扶，打去基金會預約，臉書社團卡債法律扶助關懷中心，進去問你那個地區的哪一位律師比較熱心，可以幫忙處理」。

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