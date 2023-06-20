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大陸 大陸焦點 特派現場

時隔10個月！陸央行調降LPR利率10個基點　百萬人民幣房貸少還2萬

▲房貸。（圖／CFP）

▲大陸降息。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

時隔10個月，大陸迎來降息！中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，最新一期貸款市場報價利率（LPR）為，一年期LPR下調至3.55％，下調個10基點，此前為3.65％；五年期LPR下調至4.2％，也是下調個10基點，此前為4.3％。

據《澎湃新聞》報導，對房地產市場而言，更能反映按揭貸款利率走向的即是5年期以上LPR。作為房貸報價的參考基準，5年期以上LPR的調整影響到購房者的房貸，即如果LPR下行意味著每月房貸額度降低，也就是購房成本有所降低。

LPR上一次調降要追溯到去年8月，隨後一直按兵不動。此次降息後，5年期以上LPR降至4.2％，為2019年房貸利率換錨5年期以上LPR以來最低水準。

同時，伴隨著5年期以上LPR下調，當前購買首套房和二套房房貸利率下限分別降至4.0％（5年期以上LPR減20個基點）、4.8％（5年期以上LPR加60個基點），已降至歷史低位。

58安居客研究院院長張波指出，本輪降息操作，是人行採取精準有力實施穩健貨幣政策的體現，透過降息可起到加強逆周期調節，全力支援實體經濟，促進充分就業，維護幣值穩定和金融穩定的作用。

張波進一步稱，對於房市的作用可以分兩層來看，第一層面是透過釋放出支援實體經濟的積極信號，有利於引導市場預期，提振整體經濟面的信心，從而同步提升購房消費信心。第二層面則是會透過LPR調整，拉動房貸利率下降，住房消費者負擔減輕，加速購房者入市節奏。

以100萬元（人民幣，下同）貸款金額、30年期等額本息還款的按揭貸款為例，在利率調整前，首套個人住房LPR為4.3％，此時月繳為4948.71元；此次利率調整後，5年期以上LPR為4.2％，月繳額為4890.17元，按此計算，月繳額減少了58.54元，總利息支出減少約2.1萬元（約新台幣8.97萬元）。

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