台南捐髮市集　為台灣癌症基金會籌募善款

▲台南市安平五期街區繁榮發展協會理事長王伯群、協會理事網紅愛吃輝等人，在安平定情碼頭德陽軍艦園區，舉辦一場意義非凡的捐髮市集。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平五期街區繁榮發展協會理事長王伯群、協會理事網紅愛吃輝，攜手合作，並邀市議員林燕祝、林依婷、陳怡珍、曾之婕、周麗津、陳秋宏、李啟維以及社會局機要秘書呂維胤，於22日至24日在安平定情碼頭德陽軍艦園區舉辦一場意義非凡的捐髮市集，為台灣癌症基金會籌募善款，並為有需要的癌症病患提供假髮。

理事長王伯群邀請大家，現場有許多有趣的活動等著大家參與，例如捐髮免費登上德陽軍艦、復古童玩遊憩等多樣化活動，讓民眾盡情享受當天的歡樂氛圍。

除此之外，這場市集也是一個讓人們得以捐贈頭髮的場所，這些贈予的頭髮將用於為有需要的癌症病患羣體提供假髮，並為病患們帶去更多的希望及溫暖。其中，由市議員陳怡珍更拋磚引玉邀請大家共同參與「頭髮齊捐，愛心無限」計畫，更鼓勵民眾一起加入愛心行列，透過自身的行動，一同為社會大眾盡一份心力。

捐髮市集預定在6月22日至24日舉行，歡迎大家一同蒞臨安平情定碼頭德陽軍艦園區的活動，參與這個愛的盛會，一起為公益做出貢獻！