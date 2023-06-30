鬱卒男CALL傳播妹摩鐵陪聊　偷餵自己的安眠藥性侵！重判7年

▲董男在傳播妹的水中加入安眠藥物，再趁機性侵逞慾，遭重判7年2月徒刑。（圖／翻攝pixabay）



記者蔡怡萍／台北報導

董姓男子透過LINE叫來一名傳播妹佳佳（化名）到汽車旅館陪喝酒，卻在她的溫開水中偷加自己就醫取得的安眠藥物，等她陷入昏睡後將她衣物脫光、撫摸全身加以性侵。董男事後雖與佳佳達成調解，但法院仍認為罪行可惡，依加重強制性交罪重判有期徒刑7年2月。

法院判決指出，離婚育有1未成年孩子、從事木作工程的董男，平時因為情緒問題，固定前往醫院拿取緩和焦慮、安眠鎮靜的藥物，2021年5月15日凌晨，董男獨自到台北市士林一家汽車旅館，並找來傳播妹佳佳陪喝酒聊天。

過了一會，佳佳因為喝酒身體稍微不適，董男卻見有機可趁、假裝貼心要倒溫開水給她，轉身在水中加入了自己的安眠藥物，等到不知情的佳佳喝下、藥效發作後，動手脫去她的衣褲，以手摸胸侵犯得逞。

佳佳恢復意識後，察覺有異急忙報警調查，董男卻裝傻到底，審理過程中皆否認犯行；但法院審後認為，董男明知自己吃的藥物將會有何效用，且藥效會因飲用酒精而發揮加成效果，卻擅自將其加入水中給無辜的佳佳飲用，違反她意願進行性交，考量董男已與佳佳調解並依約履行，依以藥劑強制性交罪，處有期徒刑7年2月，可上訴。