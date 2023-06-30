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社會 社會焦點 保障人權

人夫稱與小三到摩鐵「上廁所」　法官一句靈魂反問秒殺

▲▼賓館,旅館,酒店,客房,開房間。（圖／取自Pixabay）

▲人夫稱與小三上摩鐵「上廁所」，被法官一席話打臉...（圖／取自Pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

台中一名陳姓人夫2021年被抓包2度帶張姓小三上汽車旅館，讓正宮氣得向2人提告求償100萬元。對此，陳男和張女在法庭上辯稱，2次都是陳男突然「肚子痛」，才到汽車旅館內上廁所。不過，法官認為，如果真的肚子痛，為什麼不找附近免費的加油站、速食店或公廁，卻執意要去付費的汽車旅館？因此不採信2人辯詞，判決應賠償20萬元。

判決書指出，葉姓正宮指出，她與陳男2009年5月結婚，但丈夫卻在2020年跟張女偷偷交往，隔年10月、11月還在用餐後2度前往汽車旅館發生性行為，已經嚴重侵害她基於配偶關係之身分法益，情節重大，導致她精神上飽受莫大痛苦，因此向2人求償100萬元。

陳男和張女出庭時說，當時2次見面吃飯，陳男用餐後肚子不適，才自行開車到汽車旅館「上廁所」，但兩人沒有交往，更沒有發生性關係。不過，法官檢視正宮提供的照片，發現陳男與張女舉止親密，用餐時還牽著手。

法官認為，2人短短15天內兩度用餐後前往汽車旅館，衡諸我國通常社會經驗，汽車旅館提供短時間休息之服務，設有獨立私密空間、盥洗設備一應俱全，且入住時無須下車，具相當程度之隱密性，常為男女欲行超逾正常友誼之親密行為時所擇場所。

法官表示，一般已婚人士為免遭他人指點竊論，自然會避免與異性共同前往該處，但陳、張2人捨此不為，反而在密集時間內兩度共同進入汽車旅館，又在公眾場合中有挽手等親密舉措，無論2人是否在汽車旅館發生性行為，都足以堪認2人交往方式非僅止於通常友人間的互動。

法官指出，如果陳男真的用餐後肚子痛，應能另尋附近可供無償使用的加油站、速食餐飲店或其他公共場所附設廁所，根本沒必要特意擇取易遭他人非議、更須另行付費之汽車旅館，何況從正宮提供的照片來看，陳男用餐前、後均神色自若，身形步履也不見有任何異常，辯詞顯然有違常情。

因此，法官不採信2人辯詞，判決陳男、張女2人須賠償20萬元。陳、張2人不服上訴，但高等法院台中分院見解與一審相同，本月21日駁回上訴，全案確定。

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