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6年前預言挖出！她曝「NONO今年走衰」婚姻慘了　網驚：真的準　

▲NONO艋舺雞排。（圖／ETtoday資料照）

▲NONO雞排事業正值巔峰時，被命理師提點，52歲會有婚姻危機。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

握有20人性騷擾證詞的小紅老師，於今（30）日對NONO（陳宣裕）提告，指控20年來NONO不斷亂槍打鳥，而一名芳療師被硬上完，痛到去看婦產科，「真的有夠垃圾！」事實上，有網友挖出6年前神準預言，命理師江嘉葉直言，NONO在52歲運勢走衰與婚姻會出現危機，引發熱議。

小紅老師昨日公布「NONO的犯罪懶人包」，指控20年來NONO性侵、性騷擾高達20人，受害者最小的只有15歲，決定在今日下午1點到台北地檢正式提告，據悉她已準備好證據，要讓一切進入司法程序。

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小紅老師更控訴，NONO一直在亂槍打鳥、尋找一個個受害者，「但此時你卻連對受害者道歉的時間都沒有。不承認也不道歉，截至目前的加害者，就屬你最可恥！」面對再度被爆料，NONO經紀人表示：「沒有要回應。」

就有網友挖出6年前一段神準預言，2017年當時NONO經營雞排頗受好評，各分店不斷湧入人潮排隊，據《中時新聞網》報導，命理師江嘉葉當年分析，NONO財運佳、鼻頭發光，話鋒一轉也提醒「52歲運勢漸漸下滑，婚姻也隨著出現危機。」

江嘉葉不忘提點，NONO與老婆屆時要夫妻同心、體諒辛勞，才能挽救事業與維繫婚姻，並建議多做善事累積福報。事實上，今年3月21日NONO確實過52歲生日，應驗了6年前預言。

PTT網友紛紛驚呼，「有一說一，還蠻準的」、「時間有準」、「還行，不是馬後炮」、「很準啊，提前預言」、「NONO如果被判刑大概也會離婚了」、「不是2017年就說了嗎」。

面對NONO被指控侵犯，妻子朱海君神隱多日後，於昨晚首度現身台中商演場，但唱到第三首時，在台上的朱海君一時忍不住情緒，別過頭去，但仍敬業的唱完。曲畢，在感謝時，加油聲此起彼落，朱海君也喊出：「你們愛我嗎？」相當敬業，最後再帶來一首輕快的歌後，快閃離場，並未對NONO一事做回應。

▼NONO事件之後，朱海君首度公開現身。（圖／讀者提供）

▲▼NONO事件之後，朱海君首度公開現身。（圖／讀者提供）

▼NONO性騷懶人包，可點圖放大。（圖／小紅老師提供）

▲▼nono性騷懶人包 。（圖／小紅老師提供）

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