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敢來就抓！　白河警緝獲4名詐欺車手阻民財損近4百萬

▲台南市白河警分局15小時內緝獲4名詐欺車手，遏止詐騙份子囂張氣焰，防止民眾錢財受損。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市白河警分局15小時內緝獲4名詐欺車手，遏止詐騙份子囂張氣焰，防止民眾錢財受損。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市白河警分局繼6月28日晚上7時在南化區台3線查獲陳姓及吳姓詐欺車手，起獲贓款近百萬元，6月29日上午10時在白河區超商查獲2名面交車手到案，15小時內緝獲2件4名詐欺車手，遏止詐騙份子囂張氣焰，防止民眾錢財受損。

▲台南市白河警分局15小時內緝獲4名詐欺車手，遏止詐騙份子囂張氣焰，防止民眾錢財受損。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劉姓被害人於臉書看到投資股票廣告，點擊連結投資公司，後續加入Line投資群組，該集團成員私下聯絡可申購比市價便宜股票，且不限張數，並提供下載APP申購股票，被害人依指示於112年3、4月間陸續匯款遭詐騙高達3百多萬元，近日詐騙集團食髓知味，再次聯絡被害人要其再投入79萬元儲值，殊不知被害人早發現遭到詐騙，立即與警方聯繫，於6月29日10時在面交地點埋伏，當場查獲25歲張姓及20歲魏姓詐欺車手，起獲假鈔80萬元、現儲憑證收據、偽造公司印、私章及作案手機等物，全案依詐欺罪嫌，移送台南地檢署偵辦。

▲台南市白河警分局15小時內緝獲4名詐欺車手，遏止詐騙份子囂張氣焰，防止民眾錢財受損。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方呼籲，「假投資」是利用被害人想短期致富心理，很容易得逞，被騙期程數月以上。只要聽到「穩賺不賠、保證獲利、飆股、零風險」，就是詐騙話術，倘遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜，並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證。暑假即將到來，呼籲青少年族群暑假期間打工賺錢，應注意「打工公司是否合法」、「是否有異常高報酬」、「不繳交金錢及個人重要證件」等，以免遭詐騙集團利用成為「詐騙車手」，面臨法律責任。

▲台南市白河警分局15小時內緝獲4名詐欺車手，遏止詐騙份子囂張氣焰，防止民眾錢財受損。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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