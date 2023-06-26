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社會 社會焦點 保障人權

癌母挪氧氣罩與銀行照會提款　她控弟妹「電話殺人」盜500萬

氧氣罩（圖／達志／示意圖）

▲蘇女指控弟弟妹妹為提領母親存款，強摘母親的氧氣罩與銀行員通話，涉嫌殺人等罪（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

蘇姓女子指控妹妹和弟弟逼肺癌末期的母親拔掉氧氣罩，與銀行人員通話照會提款，導致虛弱的癌母不幸死亡，蘇女認為弟、妹和銀行員等5人，涉嫌殺人，且前後盜領股票存款近500萬元，但台北地檢署調閱病歷，蘇母是因病情惡化死亡，並無外力介入，處分全案不起訴。

蘇女提告指出，邱姓妹夫涉嫌在2019年12月19日，私自拿著母親的存摺、印章到銀行提領210萬元，由於並非本人臨櫃提款，劉姓銀行人員為查證確認，但蘇女母親因癌末住院，只能透過電話照會，弟弟疑似為了順利領錢，在病床邊強行摘除母親的氧氣面罩，害得母親在12月23日死亡。

蘇女更指控，妹妹和弟弟等人在母親死後，隨即賣掉母親生前名下的股票共約234萬元，以一存款餘額49萬元，另外涉嫌盜賣黃金，因此認為妹妹、弟弟、銀行員等人分別觸犯殺人、恐嚇偽造文書、詐欺取財等罪嫌。

檢察官調查，蘇母的印鑑和存摺一直都是自己保管，2019年中開始，蘇母因肺癌須佩戴氧氣瓶後，如果可以，就會自己去提款，如果不方便，就委託家人去提款，辦完事後再把印鑑和存摺交還給她。

▲醫院,病床,擔架,點滴。（圖／取自免費圖庫／pixabay）

▲檢察官根據病歷等證據認為，蘇母死於肺癌，無外力介入，也與氧氣罩被移開無因果關係。（示意圖／pixabay）

後來母親狀況變差，領出來的錢就交給父親保管，需要醫藥費再跟父親拿，12月19日那天，銀行員希望電話照會確認母親授權提款，但因氧氣罩聲音非常大，為了讓行員聽清楚母親講話，所以把氧氣罩移開一點點，絕對沒有拔掉氧氣罩。

檢察官調查蘇母的急診、住院病歷紀錄，沒有特殊外力因素導致蘇母病況惡化，死亡原因是病死，無他殺嫌疑，無積極證據顯示蘇母的死亡與氧氣罩設備暫時移開有關。

另外，蘇母生前授權家人，在她死後要趕快把財產處理留給父親生活開銷，弟弟和妹妹因此誤以為，母親死後仍有權代為賣股、領款，雖然行為不當，但事後相關款項已全數存回母親帳戶，主觀上並無偽造文書或意圖為自己不法所的犯意，檢察官因此認為全案罪嫌不足，處分不起訴蘇家弟弟、妹妹、銀行員等5人。

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