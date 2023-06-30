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高雄人尖叫！LaLaport商場動土「占地1.3萬坪」　2026開幕

▲▼高雄LaLaport動土。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄LaLaport今日舉行動土儀式，目標2026年開幕。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄人嗨了！擁有超過百年歷史的日商三井集團，今(30日)舉辦Mitsui Shopping Park LaLaport高雄新建工程動土儀式，斥資百億元在鳳山衛武營東側打造結合購物、餐飲、娛樂一站式體驗的休閒購物中心，商場佔地1萬3000坪，營建面積約6萬3000坪，計畫設立270間店鋪，目標2026年開幕，並帶來2000個工作機會。

▲▼由高雄市長陳其邁與台灣三井不動產董事長久一康洋為Mitsui Shopping Park LaLaport高雄新建工程動土儀式祈福納采。。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲高雄市長陳其邁與台灣三井不動產董事長久一康洋為LaLaport高雄動土儀式祈福納采。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市長陳其邁今日出席動土儀式，他表示，感謝三井集團看好高雄、投資鳳山，久一董事長慧眼獨具選擇這塊戰略重要據點，條條大路通LaLaport，選在捷運交會點，鄰近議會、衛武營、飯店、住宅，年底還有捷運O10招商，百年日商三井不動產集團和地主台糖公司強強聯手，選定在鳳山發展最快速的寶地投資。

陳其邁指出，高雄去年百貨公司的整體銷售總額達725.62億元，居全國第二名，而2022年的營利事業銷售總額達5.8兆元，成長率排在六都前面，這次三井高雄LaLaport帶來2000個就業機會，帶動鳳山地方繁榮，未來2026年開幕勢必還會為高雄消費力成長帶來強勁動能。

▲▼高雄LaLaport動土。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲Mitsui Shopping Park LaLaport高雄今日舉行動土儀式。（圖／記者許宥孺翻攝）

三井不動產集團董事長久一康洋表示，高雄LaLaport外觀設計將融入鳳山區域周邊的自然文化、藝術環境氛圍，並且為了讓顧客有舒適的購物體驗，設計規劃縱向移動比較少、低樓層的設施空間。高雄LaLaport佔地1萬3000坪，營建面積約6萬3000坪，計畫設立270間店鋪，目標2026年開幕。

高雄市經發局長廖泰翔說明，鳳山三井LaLaport坐落衛武營國家藝術文化中心對面，緊鄰捷運紅線鳳山西站、鄰近國道，未來捷運黃線也將經過連通，坐擁空前地利優勢。

▲▼高雄LaLaport動土。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄LaLaport坐擁地利優勢，緊鄰捷運紅線鳳山西站、國道以及未來的捷運黃線。（圖／記者許宥孺翻攝）

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