弱智妹賣玉米找錯錢被「關窗台懲罰」墜樓亡　狠姊2罪合判10年

▲吳女動輒打罵妹妹，此次因將妹妹囚於窗台導致其不慎墜亡。（圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳宏瑞、葉品辰／高雄報導

高雄一對經營烤玉米生意的吳姓姊妹，長期因金錢糾紛與情緒問題發生爭執，姊姊不僅多次辱罵、毆打智能障礙的妹妹，甚至僅因她找錯錢，將妹妹反鎖在僅37.5公分寬的窗台，導致妹妹失足墜樓身亡。高雄地院審理後，依妨害自由致死罪及妨害自由罪，分別判處吳女9年3月徒刑及9個月徒刑，吳女不服判決多次上訴後，最高法院駁回上訴，維持原判定讞。

判決指出，吳姓姐姐與妹妹同住高雄市租屋處，妹妹為中度智能障礙者，平時協助姊姊在市場販售烤玉米，卻因數學能力不佳，常找錯錢，吳女便動輒以「笨蛋、白痴」等言語辱罵，甚至徒手或持木棍、衣架毆打。吳女2022年2月7日清晨就曾因不滿妹妹算錯錢，命她爬到8樓窗外的鋁製窗台蹲坐反省，並從屋內反鎖窗戶，直到事後才讓她進屋。

同年月19日上午8時許，吳女外出飲酒返家後，再度見到妹妹在客廳，情緒失控破口大罵「X你老師，妳怎麼不去死一死」，並以衣架毆打十多下，隨後又將妹妹趕到窗外窗台，反鎖窗戶後自行吞食安眠藥回房睡覺。不久後，妹妹疑因試圖脫困不慎自窗台墜落至1樓防火巷，5樓住戶聽見重物墜地聲響報警，消防人員將人送醫急救，仍因多處骨折、內臟破裂、腦幹幾近橫斷等重傷，於當日上午10時18分宣告不治。

法院審理時，被害人女兒證稱，母親生前有嚴重懼高症，法官也認定，該窗台位於8樓，距地面約24公尺，寬度僅37.5公分，欄杆高度更只到膝蓋，一般人即可預見失足墜落將造成重傷或死亡，風險極高，國民法官綜合吳姓姐姐犯後坦承、對結果後悔等，依私行拘禁、剝奪他人行動自由罪判處吳女有期徒刑9月，另依私行拘禁、剝奪行動自由致死罪判處9年3月，吳女不服判決多次上訴，最高法院駁回上訴，判決定讞。