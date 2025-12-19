　
高雄人再等一下！1.3萬坪LaLaport高雄上樑　最快明年第4季開幕

▲LaLaport高雄上樑典禮。（圖／記者許宥孺攝）

▲LaLaport高雄今日舉辦上樑典禮。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

台灣第3座 Mitsui Shopping Park LaLaport 開發案，坐落於鳳山區衛武營國家藝術中心旁，日商三井集團今（19）日舉辦上樑典禮，目前最快2026年第四季、最慢2027年第一季開幕。

三井集團看好高雄，選址於捷運鳳山西站，未來還有捷運黃線交會，且鄰近衛武營、飯店、住宅、國道，坐擁絕佳地利優勢。LaLaport高雄於2023年6月舉行動土儀式，斥資百億元在鳳山衛武營東側打造結合購物、餐飲、娛樂一站式體驗的休閒購物中心。

▲LaLaport高雄上樑典禮。（圖／記者許宥孺攝）

▲三井不動產集團董事長久一康洋。（圖／記者許宥孺攝）

三井不動產集團董事長久一康洋表示，「LaLaport高雄預計會是一座擁有270家店鋪的大型購物中心，目前已經吸引許多具有魅力的品牌進駐，亮點包括一家全球沈浸式藝術先驅，以及高雄在地餐飲企業漢來美食，我們也會運用過去累積的開發和營運經驗，努力讓LaLaport高雄新地標，同時滿足在地居民多元的生活需求，成為社區的重要據點」。

三井不動產集團董事總經理鎌迫俊大表示，鳳山區周圍5公里的人口密集度，完全不遜於LaLaport北部與中部，高雄仍有新商場正開發中，LaLaport高雄著重於在地居民以及消費者最需要想要的品牌跟需求做考量，並持續分析研究消費市場。

▲LaLaport高雄上樑典禮。（圖／記者許宥孺攝）

▲三井不動產集團董事總經理鎌迫俊大。（圖／記者許宥孺攝）

鎌迫俊大指出，LaLaport高雄目前預定在2026年底，或延至2027年第一季，接下來還有使用執照的申請以及審查，會配合審查的進度調整，再來決定開幕確切的時程。

高雄市長陳其邁表示，三井企業在全球來說，不管在百貨、飯店等企業，可以說是領導的品牌，工程品質與營運也是有口皆碑的，期盼工程如期完工，相信未來會成為南台灣重要的購物樞紐。

▲LaLaport高雄上樑典禮。（圖／記者許宥孺攝）

▲LaLaport高雄佔地1萬3000坪。（圖／記者許宥孺攝）

LaLaport高雄佔地1萬3000坪，營建面積約6萬3000坪，計畫設立270間店鋪，外觀設計將融入鳳山區域周邊的自然文化、藝術環境氛圍，並且為了讓顧客有舒適的購物體驗，設計規劃縱向移動比較少、低樓層的設施空間。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

高雄三井lalaport鳳山陳其邁

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

