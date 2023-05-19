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大潤發內湖店改裝亮相！無印良品、金石堂進駐　消費送整串衛生紙

▲▼大潤發內湖店改裝。（圖／業者提供）

▲大潤發內湖店改裝，日本品牌MUJI無印良品首度進駐。（圖／業者提供，下同）

記者林育綾／台北報導

大潤發內湖店陪在地居民長達21年，今（19）日改裝新亮相，打造為更貼近民眾生活、吃喝玩樂一站購足的娛樂新據點，包括MUJI無印良品、金石堂LifeStore新型態店進駐，更有各式戶外運動品牌專櫃，即日起至6/1會員消費滿額還送1串衛生紙，限量8千串；更有咖啡、霜淇淋買1送1！

▲▼大潤發內湖店改裝。（圖／業者提供）

▲大潤發內湖店全新改裝。（圖／業者提供）

大潤發內湖店占地1萬5,500坪，室內賣場逾3,300坪，汽機車數量超過1,200個，是不少當地居民假日遊逛好去處。今年2月陸續改裝，以「娛樂型量販」為特色，改裝重點包含首間MUJI無印良品進駐、金石堂新型態店的加入、強化戶外運動休閒品牌，以及原有的獨家專櫃寵物公園，主打「年輕、親子、戶外」三大亮點，期望民眾像進入如百貨商場般，享受多元的購物體驗。

▲▼大潤發內湖店改裝。（圖／業者提供）

▲MUJI無印良品首次進駐大潤發，占地達315坪。

MUJI無印良品首次進駐大潤發，占地達315坪，提供豐富的男女童裝、美妝保養品、家用品、收納箱、旅行用品及文具用品等。在食品選擇上，除了有多樣化的零食點心外，更備齊MUJI無印良品在地生產開發的各式料理與飲品，包含冷凍食品、調味料與台灣特色食材點心等，近300支品項，並導入「自助收銀」服務，滿足各年齡層的需求，拓展大潤發新客層。

▲▼大潤發內湖店改裝。（圖／業者提供）

▲大潤發MUJI無印良品內湖門市，導入「自助收銀」服務。

針對開幕也推出一系列優惠，好比5/19~5/25當日單筆消費滿1,000元，即可折抵100元，滿2,000元可折抵200元，以此類推；5/19~6/8單筆消費滿1,000元則贈送限量聚酯纖維可攜式束口購物袋。

▲▼大潤發內湖店改裝。（圖／業者提供）

▲大潤發內湖開幕推出「有緣」企劃，5月26日至6月8日，購買指定款日日用品享「現省5元」（音同台語「有緣」）。

大潤發會員5/19~6/1於MUJI無印良品消費滿100元，持消費明細到3樓賣場，還可享小杯美式咖啡或霜淇淋「買1送1」；歐式潛艇堡原價85元，限量優惠價59元。另外，於MUJI無印良品消費100元加上大潤發消費500元，上網登錄發票還可抽Apple Watch SE(GPS)40mm、APPLE AirPods(第3代)有線版，各一名。

▲▼大潤發內湖店改裝。（圖／業者提供）

▲金石堂LifeStore新型態店進駐，提供親子好去處。

另掌握親子商機，內湖店獨家進駐金石堂LifeStore新型態店，擴大店面更加寬闊，全新打造親子閱讀空間，擁有豐富的童書繪本、互動遊戲、舒適座位，並增設兒童體驗試玩區，每周安排不同的繪本與桌遊體驗活動，讓孩子們可以在遊戲中學習、成長。店內設有座位區，不論是獨自一人，或是與三五好友相聚，都可在此放鬆，享受慢活閱讀的樂趣。

▲▼大潤發內湖店改裝。（圖／業者提供）

▲大潤發內湖店改裝後風格更加溫馨。

除了兩大新品牌注入新氣息，美食商店街網羅日式大河屋、中式品川蘭、甜點Mister Donut等多家選擇，亮點區域還有戶外運動商品區，專區範圍比一般門店多出50%的空間，擁有NIKE、愛迪達、Puma、SKECHERS等各大品牌專櫃，還有迪卡儂、單車工坊專區，無論是想要上山下海，完善裝備通通都買得到。

▲▼大潤發內湖店改裝。（圖／業者提供）

▲▼美食商店街網羅多種選擇，還有最齊全的「藏酒棧」。

▲▼大潤發內湖店改裝。（圖／業者提供）

內湖店還有全台大潤發最大、最齊全的「藏酒棧」，擁有威士忌、清酒、紅酒、白酒、啤酒等破千款酒品，特別推薦忍SHINOBU第一神泉冠軍系列聯名優惠組，內含忍聞香杯1只及三款熟成威士忌，原價3,299元，特價2,990元，全台限量300組。現場更以木桶、木桌展現品酒氛圍，還有「好漂釀」的啤酒專區，以亮麗的霓虹燈裝飾，成為網美新拍照打卡點。

▲▼大潤發內湖店改裝。（圖／業者提供）

▲大潤發內湖店啤酒專區，以亮麗的霓虹燈裝飾，成為網美新拍照打卡點。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

此外也顧到家中的毛小孩，獨家進駐「寵物公園」專櫃，即日起至6/28 展開年中慶優惠全館商品5折起，消費滿799元就送50元折價券，1,299元再送保溫提袋，數量有限送完為止，還有多重優惠，等著貓奴、主子們挖寶搶便宜。

▲▼大潤發內湖店改裝。（圖／業者提供）

▲獨家進駐「寵物公園」專櫃。

為慶祝大潤發內湖店改裝，5/18~6/1會員於大潤發內湖店單筆消費滿2,000元，贈送大拇指抽取式衛生紙130抽*6入1串，限量8,000串。新會員則享首購滿500元贈50元即享券，二訪消費滿888元，再贈芋香米一包。

▲▼大潤發內湖店改裝。（圖／業者提供）

▲大潤發內湖店改裝，生鮮商品琳瑯滿目。（圖／業者提供）

另外，活動期間內，會員獨享消費不限金額加價購優惠，最低1元起，還有3C家電、生活用品、生鮮、乾貨、熟食限定單店優惠，好比dyson Digital Slim Fluffy吸塵器，原價18,900元，專屬特價會員再折7,000元；BRITA馬利拉濾水壺3.5公升，會員現省100元。生鮮熟食部分，指定有機蔬菜2包50元；1/6手工披薩系列原價59元，特價2件99元，還有多種優惠商品，搶便宜趁現在。

▲▼大潤發內湖店改裝。（圖／業者提供）

▲在大潤發內湖店有法國最大冷凍食品品牌Picard的商品。

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