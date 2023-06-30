在野黨質疑學費補貼財源不明　陳建仁：歲計有賸餘

記者陳家祥／台北報導

教育部29日於行政院院會報告「拉近公私立學校學雜費差距及配套措施方案」，推動減免私立大專學雜費3.5萬，並搭配對公私立大專經濟弱勢學生加碼補助、高中職全面免學費以及精進就學貸款措施等3項配套。針對在野黨質疑補貼學費系列政策財源，行政院長陳建仁表示，政府堅守財政紀律，歲入歲出有賸餘，就能對學生做更多照顧。

▲陳建仁出席「新法迎馨 引領馨生」-犯罪被害人權益保障法新法啟航宣導活動。（圖／記者許靖騏攝）



陳建仁說，政府跟朝野的立委，對於如何減輕學生和家長的負擔，讓學生有更自由自在的科系選擇，大家都希望能夠來幫助所有的學生跟家長，也是因為近年來堅守財政的紀律，所以政府的歲入歲出賸餘在近5年來都超過1千億，去年更將近5千億，所以在這樣的一個過程當中，就能對所有的學生做更多的照顧。

陳建仁說，也希望透過教育部所提出來的，昨天行政院通過的這個方案，讓所有的學生都能夠減輕負擔，然後能夠選擇「量才適性」的教育，讓每一個孩子都能夠成為台灣未來百工百業的明日之星，我們大家一起努力，往這個方向來邁進。

陳建仁表示，實際上，昨天的院會當中，盧市長也好，或者是後來社會各界的迴響，大家都努力地希望能夠朝向0到22歲由國家一起養育、栽培這個方向來努力。