YT團體團長涉「偷拍網美」私密片　1句話驚爆：公司有人要出賣你

▲網紅「星宣」。（圖／翻攝星宣IG）



記者葉國吏／綜合報導

網紅「星宣」29日深夜發文控訴，曾遭某YouTuber團體團長發生多次關係，還遭偷拍性愛過程，該團長甚至還將2人私密影片在天母工作室內撥放給其他團體成員觀看並嬉笑炫耀。由於文章內容被許多網友認出團長身分，目前團長的臉書粉專也被網友洗版中，還有人發現星宣中的一句話代表「公司有人要出賣你。」

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▲▼星宣控告文。（圖／翻攝星宣IG）

星宣表示，她2018年8月因錄製網路節目而與某YouTuber團體的團長結識，後續合作拍攝MV及影片，並在不知情對方有女友的情況下接受對方的示好，多次答應邀約到大直某汽車旅館、天母區的工作室發生性行為。

事後雙方斷聯，星宣卻從朋友口中聽到消息，原來該名團長當初在未經同意的情況下，偷拍攝兩人的性愛過程，「還在天母工作室將竊錄的影片，分享給當時在場之團體成員觀看並嬉笑炫耀」。文章中同時提到「感謝內部人願意提供協助並幫我取得證據，我才能鼓起勇氣面對這件事情。」

▲網友湧入遭影射的YT團長臉書洗版。（圖／翻攝臉書，下同）

文章曝光後，許多網友根據內容猜出團長身分，紛紛湧入該粉專留言洗版「看樣子目前還救不了黑人 不過是刑事 有點硬 地～」、「幾年前好像有一位男員工因為性騷擾被逐出公司，他現在一定很希望看到你殞落。然後女方說與內部取得證據，等於公司有人要出賣老闆你，要小心一點。」

另外也有網友說「如果你這幾天有要準備開記者會的話建議你先把頭髮染回來,這樣給外界觀感會比較有誠意...還有如果你是跟你女朋友同居的話這幾天半夜睡覺要保護好你的下面....」、「早就說很快就輪到你了嘛～反正你人設本來就很低，快認一認吧～」。