　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

YT團體團長涉「偷拍網美」私密片　1句話驚爆：公司有人要出賣你

▲▼網美爆「YT團體團長」偷拍性愛片　在天母工作室放給大家看。（圖／翻攝星宣IG）

▲網紅「星宣」。（圖／翻攝星宣IG）

記者葉國吏／綜合報導　

網紅「星宣」29日深夜發文控訴，曾遭某YouTuber團體團長發生多次關係，還遭偷拍性愛過程，該團長甚至還將2人私密影片在天母工作室內撥放給其他團體成員觀看並嬉笑炫耀。由於文章內容被許多網友認出團長身分，目前團長的臉書粉專也被網友洗版中，還有人發現星宣中的一句話代表「公司有人要出賣你。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼星宣控告文。（圖／翻攝星宣IG）

星宣表示，她2018年8月因錄製網路節目而與某YouTuber團體的團長結識，後續合作拍攝MV及影片，並在不知情對方有女友的情況下接受對方的示好，多次答應邀約到大直某汽車旅館、天母區的工作室發生性行為。

事後雙方斷聯，星宣卻從朋友口中聽到消息，原來該名團長當初在未經同意的情況下，偷拍攝兩人的性愛過程，「還在天母工作室將竊錄的影片，分享給當時在場之團體成員觀看並嬉笑炫耀」。文章中同時提到「感謝內部人願意提供協助並幫我取得證據，我才能鼓起勇氣面對這件事情。」

▲▼YT團長臉書被洗版。（圖／翻攝臉書）

▲網友湧入遭影射的YT團長臉書洗版。（圖／翻攝臉書，下同）

文章曝光後，許多網友根據內容猜出團長身分，紛紛湧入該粉專留言洗版「看樣子目前還救不了黑人 不過是刑事 有點硬 地～」、「幾年前好像有一位男員工因為性騷擾被逐出公司，他現在一定很希望看到你殞落。然後女方說與內部取得證據，等於公司有人要出賣老闆你，要小心一點。」

▲▼YT團長臉書被洗版。（圖／翻攝臉書）

另外也有網友說「如果你這幾天有要準備開記者會的話建議你先把頭髮染回來,這樣給外界觀感會比較有誠意...還有如果你是跟你女朋友同居的話這幾天半夜睡覺要保護好你的下面....」、「早就說很快就輪到你了嘛～反正你人設本來就很低，快認一認吧～」。

▲▼YT團長臉書被洗版。（圖／翻攝臉書）

 
ET快訊
陳建州臉書簡介偷偷變了！
快訊／蘋果股價創新高！市值站上3兆美元里程碑
統神職業首戰6萬人搶看…19分迅速GG

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「夜市牛排店」怎麼吃才專業？　內行人分享4步驟釣出一票老饕

是真的！濱江市場菜攤徵人「月薪8萬元」老闆：能力足夠就傳給你

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一論點力挺：沒這點認知就早點閹割

出生就是「藍寶寶」！7歲童患法洛氏四重症　單親媽不捨他開刀7次

神秘「無洞郵筒」放路邊10年！他疑惑真實用途　郵差終於解答了

北市男染疫「快樂缺氧」變重症　醫曝抗病毒藥無效原因

快訊／雨彈還沒停！7縣市續發大雨特報

新冠特別條例走入歷史！衛福部今廢止徵用防疫物資2辦法

百貨暑假檔期開打！中友年度動漫展登場　廣三門口有鯨魚

台電隱藏版「免費診斷服務」大公開！　鹽埕區公所1年省電費20萬

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

NONO事件後首現身！ 朱海君唱情歌轉身拭淚

受害女子「增至25人」　小紅老師北檢提告NONO

婚宴沒有炸湯圓！她衝去買　賓客每人夾1份：有它才完整

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」！　范瑋琪「護老公3證詞全翻車」

遭盤問後車廂疑似有屍體　車主解釋後警察笑到不行

「夜市牛排店」怎麼吃才專業？　內行人分享4步驟釣出一票老饕

是真的！濱江市場菜攤徵人「月薪8萬元」老闆：能力足夠就傳給你

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一論點力挺：沒這點認知就早點閹割

出生就是「藍寶寶」！7歲童患法洛氏四重症　單親媽不捨他開刀7次

神秘「無洞郵筒」放路邊10年！他疑惑真實用途　郵差終於解答了

北市男染疫「快樂缺氧」變重症　醫曝抗病毒藥無效原因

快訊／雨彈還沒停！7縣市續發大雨特報

新冠特別條例走入歷史！衛福部今廢止徵用防疫物資2辦法

百貨暑假檔期開打！中友年度動漫展登場　廣三門口有鯨魚

台電隱藏版「免費診斷服務」大公開！　鹽埕區公所1年省電費20萬

曼谷機場電動走道「吞人腿」！女捲輸送帶當場截肢　接回希望破滅

「夜市牛排店」怎麼吃才專業？　內行人分享4步驟釣出一票老饕

是真的！濱江市場菜攤徵人「月薪8萬元」老闆：能力足夠就傳給你

瑞典批准「焚燒可蘭經」駐伊拉克使館爆示威　連國徽都被拆掉

崔叡娜「恨她」玩哏被罵翻！奧莉維亞新歌《吸血鬼》　網：太貼切

李多慧鏡頭前「拿掉假髮」！　秘密藏5年...真實髮量首曝光

北市暴雨又淹水　顏若芳質疑自動化防汛大失靈

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一論點力挺：沒這點認知就早點閹割

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告　電信警察將找出女網友

瑪莎拉蒂「MC20海神賽車」首度曝光！兇猛外型將出征比利時耐力賽

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

生活熱門新聞

范瑋琪遭洗版「退票抵制」！演唱會票房慘況曝

「3生肖」7月事業運超旺！可望升職加薪

黑范夫妻急否認喊告！媒體人曝「只為了1事」

好市多夯品「突特價」到今天！會員崩潰：才剛買

「行人闖紅燈」也要停讓！民怨炸鍋　警方：1原則不罰汽車

范范演唱會票房超慘！他見「1規定」火速喊收

MeToo受害者「自述能當證據？」　律師解答

吳慷仁「千字文」回應遭影射約砲　網紅3個字總結

黑澀會美眉誰最頂？網友點名「她」：現在還超正

大牙被反咬「睡籃球員」！苦苓一點挺

神秘「無洞郵筒」放路邊10年　郵差揭用途

忘不了舊愛！最在意前任TOP5星座

哈哈山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者傻眼

台北市飆36℃　周末南台灣防午後雷雨

更多熱門

相關新聞

交友APP約炮76女！他偷拍歡愛過程

交友APP約炮76女！他偷拍歡愛過程

印尼一名男子多次透過交友軟體認識女性，並與對方相約一夜情，過程中趁著女方洗澡時安裝攝影機，並將整個性交過程偷拍下來，事後還歸檔分類，並保留欣賞，5年內得逞至少76次。他被控多起偷拍罪，27日被判處8個月徒刑，而為保護受害者，法官也發出限制令，禁止媒體公布受害者姓名。

摩鐵針孔拍46人！噁男追4女裝AirTag定位

摩鐵針孔拍46人！噁男追4女裝AirTag定位

耀樂控訴炎亞綸偷拍「案件7關鍵」一次看

耀樂控訴炎亞綸偷拍「案件7關鍵」一次看

給老婆下藥　人夫偷拍51男性侵她

給老婆下藥　人夫偷拍51男性侵她

炎亞綸硬闖道歉！他看不下去「非常廉價」

炎亞綸硬闖道歉！他看不下去「非常廉價」

關鍵字：

偷拍

讀者迴響

熱門新聞

陳建州臉書簡介偷偷變了！ 刪執行長頭銜「改喊這5字」

陳建州首現身！被直擊出門警戒張望

酷炫被爆偷拍私密片　女友柔柔噤聲「網灌IG留言」

幕後／范瑋琪被罵爆9月恐硬唱內幕曝光

黑人策略「宣告失敗」！律師感謝郭源元

才剛求婚16年經紀人　蕭敬騰喜曝「愛的禮物」

艋舺雞排請到吸血鬼！員工爆NONO私下13惡行

黑人侵犯前8天「偷拍大牙美腿照」找到了！

34歲統神職業首戰6萬人搶看

快訊／酷炫首發聲：莫虛有的指控

《披荊斬棘的哥哥3》名單曝光！「台灣出道男星」有11人

范瑋琪遭洗版「退票抵制」！演唱會票房慘況曝

「3生肖」7月事業運超旺！可望升職加薪

黑范夫妻急否認喊告！媒體人曝「只為了1事」

快訊／被控性侵！汪建民趕到大安分局提告

更多

最夯影音

更多
躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮

躲太久...通緝男出門吃消夜　被警攔查！逃3分鐘就被逮
30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

30日起不讓行人噴6千　13項違規「恢復檢舉」

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

朱海君現身晚宴唱3首情歌　疑忍不住情緒悄轉身拭淚！

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

反骨酷炫遭偷拍性愛片！ 星宣淚訴：不只我受害...出來面對

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

小紅老師5罪名「正式提告NONO」　遭侵犯當天「現場有目擊證人」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面