范范懷孕反擊「黑人全程陪伴」　點名2人住樓下！網懵：差點吐出來

▲范范堅稱，黑人是個正直的人。（圖／翻攝自Facebook／范范范瑋琪）



網搜小組／劉維榛報導

「我沒有神隱！」范瑋琪在IG發限動力挺老公，直球對決「郭源元的指控」，強調舊家只有一張床，沒有所謂的另外一張床，且黑人從小到大滴酒不沾，且堅信他為人正直。消息曝光後，網友紛紛看傻回應，「不挺以後都沒錢賺了，人設不能崩」、「我相信大牙」、「別翻船就好」。

范瑋琪在IG喊話，回溯懷孕時期，只有5次出門，而黑人都全程陪伴，接著打臉郭源元的指控，「來過我舊家的人都知道，我家只有一張床，沒有所謂的另外一張床」、「從小到大認識黑人的朋友都知道他滴酒不沾」，況且范媽和黑媽就住舊家樓下，每天隨時輪番來家裡照顧她，最後更力挺黑人為人正直，「我愛的我丈夫，我會用全力守護我的家庭。」

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消息曝光後，《ETtoday新聞雲》粉專底下網友熱議，「正不正直是你家的事，事出必有因，如果正直還會翻車，而且還不止一個」、「真相只有自己知道」、「那妳正直的令人害怕啊」、「問題是我們大多數都不相信」、「我相信大牙」、「別翻船就好」、「差點吐出來」、「不挺不行啊...」「姐姐妹妹站起來」、「NONO的老婆快出來挺老公，相信他是個大好人」。

PTT鄉民也炸鍋討論，認為種種考量，范范確實不能不挺下去，「我家老公很乖的」、「不是挖出是松菸的辦公室了」、「祝永浴愛河」、「都走到這步了...當然只能賭沒人有證據」、「這件事等大家淡忘」、「這樣說會讓自己好過點」、「不挺以後都沒錢賺了，人設不能崩」、「范范想保護家庭保護家人」。

事實上，郭源元昨（28）日聲援大牙，她指控2015年某日被黑人帶到一處大樓，「他把我抓抱進一間房間，然後丟上床，我在跳逃著爬起來的時候，聽到他說『喔這張床不可以』。」當下，郭源元腦中閃過對那句話的理解是，「這是他與范范的主臥室」，隨即她又被很輕易地抓抱起來，到另一個房間，拋到另一張床上。

郭源元更崩潰直呼，「抓抱掙扎的過程中，我感覺到他的下體，非常噁心」、「那樣又躲又逃，再被抓抱起來的過程，前後可能不到三分鐘吧，像老爺追丫鬟，丫鬟躲老爺的愚蠢場面，在我開始放聲大哭後停止。」

對此，陳建州則透過經紀人表示：「針對莫須有的指控，我們不再回應。」

▼網友熱議。（圖／翻攝PTT）

