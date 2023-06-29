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解密黑人塔羅密碼「很難搞的人」！命理師爆：他列渣男前3名

黑人陳建州遭大牙（周宜霈）控訴性騷擾。（圖／翻攝自臉書／黑人 陳建州、宜霈vs大牙）

▲黑人陳建州遭大牙（周宜霈）控訴性騷擾。（圖／翻攝自臉書／黑人 陳建州、宜霈vs大牙）

圖文／CTWANT

黑人陳建州遭大牙（周宜霈）控訴性騷擾，隨後與妻子范瑋琪發出聯合聲明，要求公開道歉並求償1000萬元，此舉引發輿論兩極反應。對此台灣首席吠陀占星師李靜唯直言，檢視陳建州的塔羅密碼就是一個很難搞的人。

李靜唯在臉書表示，這個組合應該會列在她個人最顧人怨男人的口袋名單第一名，再加上愛情「隱者」、財富「戀人」，再直接升級為渣男名單前3名，重點是，做錯事不但不認錯，還先下手為強，這真的是典型「愚人」、「皇帝」的作風，外表單純無害，內心強勢霸道。

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李靜唯指出，冰凍三尺非一日之寒。（圖／翻攝自臉書／靜唯老師）

▲李靜唯指出，冰凍三尺非一日之寒。（圖／翻攝自臉書／靜唯老師）

李靜唯直言，愛情在「隱者」的黑人只能背著老婆亂搞，財富又是「戀人逆位」，滿嘴謊言不說還自大到以為可以在演藝圈呼風喚雨，重點還非常非常小氣，再加上一個比他更強勢的范范，這對模範夫妻的組合在圈內應該很多人都敢怒不敢言。

李靜唯指出，陳建州今年流年走「教皇」逆位，相信背後一直都有力挺他的靠山，到如今還認為自己沒錯的他惡人先告狀，還求償1000萬要捐做公益，真的是到現在還在演，雖然流年「教皇」不至於會有牢獄之災，但看了吠陀占星，大運走土星流年走太陽，典型土星凌日的相位，這一關肯定不好過。

李靜唯分析，再加上土星正坐他的事業宮，土星逆行讓他在事業及桃花長期累積的業力大爆發，冰凍三尺非一日之寒，這次的MeToo事件應該會狠狠給他一個大教訓，至少要讓他學會尊重女人的身體。她也為大牙加油，「為妳的勇敢喝采，恭喜妳有一個真心愛妳、挺妳的老公，和很多默默為妳加油的女性，相信我，妳一點都不孤單。」

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