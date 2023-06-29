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中華電信律政劇《八尺門》7／2重磅登場　MOD、Hami Video全網獨家首播

▲▼ 。（圖／中華電信提供）

▲中華電信與鏡文學首度合作出品台劇《八尺門的辯護人》28日舉行開播記者會。（圖／中華電信提供）

生活中心／採訪報導

中華電信與鏡文學首度合作出品台劇《八尺門的辯護人》28日舉行開播記者會，監製董成瑜、導演唐福睿以及金鐘獎視帝李銘順率雷嘉汭、初孟軒、潘儀君、范逸臣、楊烈、陸夏等主要演員出席，齊為優質戲劇宣傳造勢。《八尺門的辯護人》改編自同名原著小說，集結跨世代實力派卡司，結合喜劇、推理和法律懸疑等元素，刻畫出環環相扣的社會議題與人性糾葛，本週日(7/2)晚間9點將於中華電信MOD、Hami Video影劇館+ 全網獨家首播登場，每週更新2集，讓劇迷一次看個過癮！

代表出席的中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財表示：「中華電信長期關注國內影視產業發展，並積極投入不同類型的台灣原創好戲，助攻本土影視延伸更寬廣的創作觸角。此次與鏡文學首度合作出品台劇《八尺門的辯護人》，改編自同名百萬首獎原著小說的《八尺門的辯護人》，相信是眾多推理小說迷期待的小說原著戲劇；中華電信MOD、Hami Video影劇館+ 同步首播，持續為消費者注入耳目一新、場場精彩的戲劇饗宴。」

中華電信貼心提供多元收視方案，即日起至8/31止，推出Hami Video 2023暑期優惠方案，訂閱Hami Video影劇館+ 60天方案優惠價只要199元，再加贈兩張單片抵用券(效期60天)。喜歡用大螢幕電視觀賞影劇的客戶，7/3起申辦「MOD家速方案2.0」，HiNet光世代雙向對稱頻寬搭配MOD餐包組合每月1,099元起，即享上傳速率再升級；延續好評同步推出輕量速率服務(下載100M /上傳40M)只要899元/月起，供客戶依需求選擇不同方案內容，全方案再送搭配指定規格Wi-Fi全屋通(乙台)免月租費，網路門市成功申請，最高再加碼贈1,200點Hami Point，輕鬆滿足全家人極速飆網與極致娛樂的雙重享受。

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