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超凶正妹穿「緊身校服」拍照挨轟！真實身分曝　IG有20萬人追蹤

港鐵荃灣線月台上一名身材豐滿女生，穿上藍色旗袍校服拍照惹議。（圖：nickycosplayer IG）

▲港鐵荃灣線月台上一名身材豐滿女生，穿上藍色旗袍校服拍照惹議。（圖：nickycosplayer IG）

圖文／鏡週刊

最近大陸社群軟體「小紅書」掀起一陣「制服熱」，有不少陸客到香港旅遊時，都會穿上當地的校服在熱門景點打卡拍照！近日香港就流傳一張照片，一名身材豐滿的年輕妹子，穿上旗袍校服在港鐵月台拍照，不過她的真實身分馬上被網友揭露，還有人笑稱「P圖P到被玻璃出賣了！」

香港網路近日流傳一組照片，只見一名身穿藍色旗袍校服的正妹背著書包，在港鐵荃灣線月台前擺姿勢，女子露出修長、白皙的美腿，身材凹凸有致，照片立刻吸引大批網友的視線。

女子的真實身分被網友曝光，他是位男性，也是一名Cosplayer。（圖：nickycosplayer IG）

▲女子的真實身分被網友曝光，他是位男性，也是一名Cosplayer。（圖：nickycosplayer IG）

事實上，該名女子的「真身」其實是一名「Cosplayer」，本身是男性，經常上傳女性裝扮的美照，擁有大批粉絲追隨，IG更有20萬人追蹤數。

女子穿校服在港鐵拍照，不少人認為這身裝扮「嚴重影響校譽」。（圖：nickycosplayer IG）

▲女子穿校服在港鐵拍照，不少人認為這身裝扮「嚴重影響校譽」。（圖：nickycosplayer IG）

看過照片的網友議論紛紛，不少人認為這身裝扮「嚴重影響校譽」，甚至直呼「傷風敗俗」、「嚇死人咩」、「會影響校風吧」；甚至還有網友表示，「P圖P到被玻璃出賣了」、「把濾鏡拿掉一定是個大嬸」；也有人認為，他拍照時沒有影響別人，毋須苛責。

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