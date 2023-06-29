南投縣客家文化節系列活動ing　7／1邀《茶金》客家千金連俞函演講

▲南投縣客家文化節系列活動持續進行中，7月將邀請《茶金》女主角連俞函演講。（圖／資料照片，公視提供）

記者高堂堯／南投報導

「2023南投縣客家文化節」持續進行中，至7月30日前各項精彩活動接力登場：7月1日起的「名人講座」將陸續邀請客家茶庄大戲《茶金》女主角連俞函、第44屆金鐘事後劉瑞祺演講，還有「靚靚草地音樂會」邀請金曲歌后朱海君、「客家妹」陳明珠等藝人演出。

「2023南投縣客家文化節~客藝同樂」系列活動已在6月17日起跑，縣長許淑華在前一天的記者會以野餐場景為此次活動代言，邀請貴賓一同以拼圖方式作為啟動象徵，客家妹「陳明珠」也受邀出席、演唱2首動聽的客家新歌，邀請國人呼朋引伴、闔家到南投體驗客家文化，走讀南投客庄之美，品嚐客家美食，感受南投濃濃客庄人情味。

▲「客家妹」陳明珠為南投縣客家文化節系列活動代言。（圖／南投縣政府提供，下同）

許淑華說，南投縣是民族的熔爐，尤其客家文化更是重要的一環；今年縣府擴大舉辦客家文化節活動，以結合流行文化的更多元方式，呈現客庄多層次內涵及藝術工藝，使其不僅能在地生根，也能透過不同演繹方式，讓民眾更有參與感，同時也希望有更多年輕朋友來參與，從認識客庄文化出發，進而喜愛客家文化。

本次系列活動中，7月1日當天將由榮興客家採茶劇團於南投高商帶來「客家戲曲展演」，台劇《茶金》、《一把青》女主角連俞涵也將赴中興高中演講；7月9日在中興大操唱登場的「靚靚草地音樂會」，將邀請朱海君、陳明珠、金曲獎最佳客語專輯黃子軒與山平快、金曲獎入圍團體同根生、客家流行音樂大賽冠軍林沛蕎以及客家協會、新住民、原住民共同演出，當天亦有「野餐派對」、「好客市集」等周邊活動。

演出《親愛壞蛋》、《愛情發生在三天後》等知名戲劇之金鐘獎戲劇節目女主角劉瑞琪，將在7月29日於文化局演講；另有「客家文化體驗營」讓民眾瞭解客家工藝之美、學習客家米食製作，以及前往本縣客家重點發展區-國姓鄉進行「客庄走讀一日遊」，除了走訪客庄之美，還能親手製作客家麻糬和手工染布。

南投縣文化局表示，本次活動更與知名圖文作家「好想兔」合作，以增加各界民眾參與度，藉此提升本縣客家曝光率、能見度；活動詳情請至「愛上南投客家」臉書粉絲專頁（https://reurl.cc/lvbb76），或南投縣文化局官網「最新消息」查詢。