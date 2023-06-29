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拾荒婦推車害騎士撞死　車禍鑑定無肇責...仍遭起訴原因曝

▲桃園市鍾姓婦人去年10月在龜山區以手推車沿街收取資回收物，卻被何姓男子騎車自後追撞雙雙倒地，何男急救後仍於隔日傷重不治。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市鍾姓婦人去年10月在龜山區以推車沿街收取資回收物，卻被何姓男子騎車自後追撞雙雙倒地，何男急救後仍於隔日傷重不治。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

以資源回收為業的鍾姓婦人去年10月以推車在龜山區沿街收取回收物，未料卻遭後方機車追撞導致2人雙雙倒地，其中何姓男子有顱骨骨折等傷勢，送醫急救後仍於隔日傷重不治；死者家屬質疑鍾婦在外側車道推車，導致機車需閃避顯有過失之嫌，桃園市車輛事故鑑定認為鍾婦無肇責，桃檢檢察官勘查卻認定鍾婦確有過失，偵結依過失致死罪嫌起訴，但鍾婦在警方到場後自首坦承是肇事人，檢方建請法院減輕其刑。

檢警調查，76歲的鍾姓婦人去年10月21日下午2時許推車經過龜山區某街道沿街收取資源回收物，但卻遭後方機車追撞，2人雙雙倒地，資源回收物散落一地，其中騎乘機車何姓騎士倒地後昏迷不醒，經送醫急救後有顱骨骨折、盆骨骨折、肺部雙側出血與肺水腫、顱內蜘蛛網膜下出血等傷勢，急救後仍餘隔日下午因外傷性顱內出血宣告不治。

案發後，鍾婦向處理員警坦承為肇事者，警方將全案移送桃園市政府行車事故委員會鑑定肇事原因，但肇事原因出爐後，鑑定報告認定鍾婦無肇事責任，但家屬則認為，鍾婦在肇事現場推車未緊靠道路邊緣，應在人行道上行走，導致後方機車須閃避，已違反道路交通規則第133條，顯有過失致死之嫌。

桃檢調查後認為，桃園市政府行車事故鑑定委員會鑑定報告無肇事責任應有違誤，雖然死者有未注意前車狀況之過失，但鍾婦卻有違反道路交通安全之義務，且死者擁有路權之優先，鍾婦的過失與死者之死亡有因果關係，足認被告犯行明確，但被告在事發後主動向警方自首坦承犯行，檢方偵結依過失致死罪嫌起訴，因符合自首要件，檢方向地院建請減輕其刑。

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