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社會 社會焦點 保障人權

以為沒人看到...桃園婦美妝店前偷4串衛生紙　行車紀錄器全都錄

記者沈繼昌／桃園報導

有網友在臉書《我是中壢人》上傳一段影片，1名婦人於本月26日上午徒步經過中壢區中山路某美妝店時，見四下無人注意，竊取貨架上4串衛生紙，隨即快步離去，整個過程都被路旁轎車行車紀錄器拍下；中壢警方指出，根據監視器畫面，10小時內查獲林姓婦人到案，並起出4串價值僅393元的衛生紙等贓物。林婦辯稱因沒錢才下手行竊，警方則打臉說，林婦已是累犯，經常竊取民生物品，全案依竊盜罪函送桃園地檢署偵辦。

▲有網友在臉書《我是中壢人》上傳一段影片，一名婦人於本月26日上午在中壢區中山路某美妝店竊取4串衛生紙，過程都被後方轎車行車紀錄器錄下。（圖／翻攝自臉書《我是中壢人》）

▲一名婦人26日上午在中壢區中山路某美妝店竊取4串衛生紙，過程都被後方轎車行車紀錄器錄下。（圖／翻攝自臉書《我是中壢人》）

▲中壢警方查出林姓婦人涉嫌竊取路旁美妝店衛生紙，循線在其住處起出遭竊衛生紙等贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警方查出林姓婦人涉嫌竊取路旁美妝店衛生紙，循線在其住處起出遭竊衛生紙等贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

臉書《我是中壢人》這段影片發生時間是6月26日上午10時許，72歲的林姓婦人徒步經過中壢區中山路某美妝店前，見一輛小貨車裝卸貨，以為有小貨車擋住，且四下無人注意，突然回頭徒手拿了4串價值393元衛生紙後快步離去，網友在臉書上留言，「請問這是偷嗎？看起來像是沒付錢。」

▲中壢警方查出林姓婦人涉嫌竊取路旁美妝店衛生紙，在其住處起出衛生紙等贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中壢警方查出林姓婦人涉嫌竊取路旁美妝店衛生紙，在其住處起出衛生紙等贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警方指出，事發後雖未接店家報案，但在臉書上得知該段網友上傳影片，仍調閱路口監視器追查，10小時內傳喚涉案林姓婦人到案，並循線在林婦住處起出4串價值393元衛生紙等贓物；林婦辯稱，因沒錢購買才會用偷的，但警方查出，林婦並非首次行竊，以往竊取物品都是民生物品，金額都在數百元間，觸犯竊盜罪，全案偵訊後依竊盜罪嫌將林婦函送桃檢偵辦。

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